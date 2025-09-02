টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
ক্রিকেট
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ
পাকিস্তান-আফগানিস্তান
সরাসরি, রাত ৯টা, টি-স্পোর্টস
টি-স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
টেনিস
ইউএস ওপেন
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ফুলহাম-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
হাইলাইটস, বিকেল ৪টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যানচেস্টার সিটি-টটেনহাম
হাইলাইটস, সন্ধ্যা ৭টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ক্রিকেট
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রথম ওয়ানডে
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
সনি লিভ, সনি স্পোর্টস ১
আইএইচএস/জিকেএস