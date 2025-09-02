নিউজিল্যান্ড ও ভারতের বিপক্ষে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন কামিন্স
অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের অ্যাশেজ প্রস্তুতিতে বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছে। ক্যারিবিয়ান সফরের পর থেকে চলা পিঠের ব্যথার কারণে স্ক্যান করানো হলে তার কোমরে লুম্বার বোন স্ট্রেস ধরা পড়ে। ফলে নিউজিল্যান্ড ও ভারতের বিপক্ষে আসন্ন ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন তিনি। তবে স্বস্তির খবর হলো, এখনই কোনো স্ট্রেস ফ্র্যাকচার ধরা পড়েনি।
অস্ট্রেলিয়া নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান জর্জ বেইলি প্যাট কামিন্স সম্পর্কে জানিয়েছেন, ‘এটি একটি পরিকল্পিত বিশ্রাম পর্ব ছিল; কিন্তু ক্যারিবিয়ান সফরের পর কামিন্স কিছুটা ব্যথার কথা জানিয়েছিলেন। স্ক্যানে লুম্বার বোন স্ট্রেস ধরা পড়ে। তবে অ্যাশেজের আগে তাকে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করা নিয়েই আমরা এখন কাজ করব। আমরা আশা করছি প্রথম টেস্টে তিনি তৈরি থাকবেন।’
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ২০১১ সালে অভিষেকের পর থেকে পিঠের চোটের কারণে কামিন্সের ক্যারিয়ার অনেকবার থমকে গিয়েছিল। তবে ২০১৭ সালে টেস্টে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে তিনি অনেকটা স্থিতিশীল। এবারের সমস্যা চিন্তার কারণ হলেও চিকিৎসকরা আশাবাদী যে নভেম্বরের ২১ তারিখে পার্থে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের আগে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।
তবে শঙ্কা রয়েছে- সিরিজের সবগুলো (পাঁচটি) টেস্টে তিনি খেলতে পারবেন কি না। ঘনঘন ম্যাচ থাকায় পেসারদের উপর চাপ অনেক বেশি পড়ে। যদি কামিন্স এক বা একাধিক টেস্টে অনুপস্থিত থাকেন, তবে স্টিভেন স্মিথ নেতৃত্ব দিতে পারেন। এর আগে কামিন্সের অনুপস্থিতিতে তিনি একাধিকবার অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।
অস্ট্রেলিয়ার বোলিং আক্রমণে স্কট বোল্যান্ড, জশ হ্যাজলউড ও মিচেল স্টার্ক প্রস্তুত থাকলেও ব্যাকআপ হিসেবে মাইকেল নেসার, ব্রেন্ডন ডগেট ও শন অ্যাবটকে বিবেচনা করা হতে পারে অস্ট্রেলিয়া দলে।
অন্যদিকে, অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনও পিঠের অস্ত্রোপচারের পর ধীরে ধীরে বোলিং শুরু করেছেন। তাই অস্ট্রেলিয়া দল তাকে নিয়েও সতর্কভাবে পরিকল্পনা করছে। সব মিলিয়ে অ্যাশেজের আগে কামিন্সের ফিটনেস অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
