শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিম্বাবুয়ের টি-২০ দলে টেলর ও উইলিয়ামস

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিম্বাবুয়ের টি-২০ দলে টেলর ও উইলিয়ামস
অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটার ব্রেন্ডন টেলর এবং অলরাউন্ডার শন উইলিয়ামসকে দলে ফিরিয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে জিম্বাবুয়ে। হারারেতে অনুষ্ঠিতব্য সিরিজের জন্য ১৬ সদস্যের দল প্রকাশ করেছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট।
টেলর সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন ২০২১ সালের এপ্রিলে পাকিস্তানের বিপক্ষে। এরপর ২০২২ সালের জানুয়ারিতে দুর্নীতিবিরোধী আইন ভাঙার দায়ে আইসিসি তাকে তিনবছর ছয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ করে। চলতি বছরের আগস্টে সেই নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলার পর এবার ফিরলেন টি-টোয়েন্টি দলে।
অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার শন উইলিয়ামস শেষবার টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন ২০২৪ সালের মে মাসে। প্রায় দেড় বছর পর দলে ফেরায় আফ্রিকা আঞ্চলিক বাছাইপর্বের আগে জিম্বাবুয়ে শক্তি বাড়াল। এ বাছাইপর্বে জিম্বাবুয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে বতসোয়ানা, কেনিয়া, মালাউই, নামিবিয়া, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া ও উগান্ডা। সেখান থেকে শীর্ষ দুই দল ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দলে জায়গা পাননি নিউম্যান নিয়ামহুরি, ওয়েসলি মাধেভিরে, ভিনসেন্ট মাসেকেসা ও তাফাদজওয়া সিগা। অন্যদিকে টেলর ও উইলিয়ামসের সঙ্গে দলে ফিরেছেন ফাস্ট বোলার ব্র্যাড ইভান্স ও টপ-অর্ডার ব্যাটার তাদিওয়ানাশে মারুমানি।
শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ে এতদিন মাত্র ছয়টি টি-টোয়েন্টি খেলেছে, সর্বশেষ মুখোমুখি হয়েছিল ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে।
জিম্বাবুয়ের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড (শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে)
সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), ব্রায়ান বেনেট, রায়ান বার্ল, ব্র্যাড ইভান্স, ট্রেভর গওয়ান্ডু, ক্লাইভ মাদান্দে, টিনোটেন্ডা মাপোসা, তাদিওয়ানাশে মুরুমানি, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, টনি মুনিয়োঙ্গা, তাশিঙ্গা মুসেকিওয়া, ব্লেসিং মুজারাবানি, ডিওন মায়ার্স, রিচার্ড নগারাভা, ব্রেন্ডন টেলর (উইকেটকিপার), শন উইলিয়ামস।
আইএইচএস/