স্পনসর ছাড়াই এশিয়া কাপ খেলতে যাচ্ছে ভারত, বড় আর্থিক ক্ষতির শঙ্কা

স্পনসর ছাড়াই এশিয়া কাপ খেলতে যাচ্ছে ভারত, বড় আর্থিক ক্ষতির শঙ্কা
মূল স্পনসর ছাড়াই আসন্ন এশিয়া কাপ খেলতে যাচ্ছে ভারত। গত মাসে ‘ড্রিম ১১’ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এর সঙ্গে করা চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ানোয় তৈরি হয়েছে এই সংকট।
গতকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) নতুন স্পনসর খোঁজার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিসিসিআই। জাতীয় দলের লিড স্পনসরশিপ অধিকার পেতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে আবেদনপত্র প্রেরণের আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।
আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলো আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবে এবং ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিড জমা দিতে হবে। তবে এর আগেই ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এশিয়া কাপ।
গত মাসে ভারত সরকার অনলাইন গেমিং প্রচার ও নিয়ন্ত্রণ বিল পাস করে। যেখানে রিয়েল মানি গেমিং নিষিদ্ধ করা হয়। আর ‘ড্রিম ১১’- এর মূল ব্যবসাই ছিল এই রিয়েল মানি গেমিং।
এই পরিস্থিতিতে ‘ড্রিম ১১’ বিসিসিআইকে জানায় যে, তাদেরকে চুক্তি থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। চুক্তিতে সরকারিভাবে কোনো নিয়ম পরিবর্তন হলে বেরিয়ে যাওয়ার ধারা ছিল। সে অনুযায়ী, ২০২৬ সাল পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ থাকার কথা থাকলেও তা কার্যত বাতিল হয়ে গেছে। যে কারণেই নতুন স্পনসর খুঁজতে হচ্ছে বিসিসিআইকে।
চুক্তির মাঝপথে বিসিসিআইয়ের লিড স্পনসর হারানোর ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগে ২০১৯ সালে মোবাইল কোম্পানি ‘ওপ্পো’ তিন বছর আগেই চুক্তি থেকে সরে যায়। তখন শূন্যতা পূরণ করেছিল এডটেক কোম্পানি ‘বাইজুস’। আর ২০২৩ সালে নতুন তিন বছরের চুক্তি পায় ‘ড্রিম ১১’।
নতুন বিজ্ঞপ্তিতে বিসিসিআই স্পষ্ট জানিয়েছে- মদ উৎপাদক ব্র্যান্ড, বেটিং বা জুয়া সেবা, ক্রিপ্টোকারেন্সি, অনলাইন মানি গেমিং, তামাকজাত পণ্য কিংবা এমন কোনো পণ্য বা সেবা, যা জনসাধারণের নৈতিকতাকে আঘাত করতে পারে (যেমন- পর্নোগ্রাফি) এমন প্রতিষ্ঠানগুলো স্পনসর হওয়ার জন্য বিড করতে পারবে না।
এবারের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এশিয়া কাপে ভারত রয়েছে গ্রুপ ‘এ’ তে ওমান, পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে। ১০ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে স্বাগতিক আরব আমিরাতের বিপক্ষে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খেলবে ভারত। এরপর ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ও ১৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে সূর্যকুমার যাদবদের প্রতিপক্ষ হবে ওমান।
অন্যদিকে গ্রুপ ‘বি’-তে রয়েছে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, হংকং ও শ্রীলঙ্কা।
প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল যাবে সুপার ফোর পর্বে। সেই পর্বে সেরা দুই দল ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনালে মুখোমুখি হবে।
এমএইচ/জেআইএম