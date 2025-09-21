বাদ তিন তারকা, বাংলাদেশের বিপক্ষে আফগানিস্তান স্কোয়াডে চমক

বাদ তিন তারকা, বাংলাদেশের বিপক্ষে আফগানিস্তান স্কোয়াডে চমক
এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি থেকে বিদায় হয়ে গেছে আফগানিস্তানের। তারা এখন প্রস্তুতি শুরু করছে বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের জন্য। এশিয়া কাপের পরপরই সীমিত ওভারের (ওয়ানডে আর টি-টোয়েন্টি) সিরিজ খেলবে দুই দল। এই দুই ফরম্যাটের দল ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান।
ঘোষিত স্কোয়াডে এশিয়া কাপে খেলা পেসার ফজলহক ফারুকি এবং দুই অলরাউন্ডার গুলবাদিন নাইব ও করিম জানাতের জায়গা হয়নি। প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন ২০ বছর বয়সী বাঁহাতি পেসার বশির আহমেদ।
এ ছাড়া ১৮ বছর বয়সী ব্যাটার ওয়াফিউল্লাহ তারাখিলকেও প্রথমবার ডাকা হয়েছে টি-টোয়েন্টি দলে। আফগানিস্তানের ঘরোয়া প্রতিযোগিতা শপাগিজা ক্রিকেট লিগে তিনি ৩৭.২৫ গড় এবং ১৫৫.২০ স্ট্রাইকরেটে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান করেন এই ব্যাটার।
টি-টোয়েন্টি দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২ অক্টোবর বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ শুরু হবে। সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ যথাক্রমে ৩ ও ৫ অক্টোবর। এরপর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের ম্যাচগুলো ৮, ১১ ও ১৪ অক্টোবর।
আফগানিস্তানের স্কোয়াড
টি-টোয়েন্টি: রশিদ খান (অধিনায়ক), ইব্রাহিম জাদরান (সহঅধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ ইসহাক (উইকেটরক্ষক), সেদিকুল্লাহ অতল, ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, দারউইশ রাসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবি, শরাফুদ্দিন আশরাফ, নুর আহমেদ, মুজিব-উর-রহমান, বশির আহমদ, ফরিদ আহমদ মালিক ও আবদুল্লাহ আহমদজাই। রিজার্ভ : আল্লাহ গাজানফার ও রহমত শাহ।
ওয়ানডে: হাশমতউল্লাহ শহিদি (অধিনায়ক), রহমত শাহ (সহঅধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটরক্ষক), ইকরাল আলিখিল (উইকেটরক্ষক), ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ অতল, দারউইশ রসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবি, রশিদ খান, নাঙ্গেয়ালিয়া খারোতি, আল্লাহ গাজানফার, আব্দুল্লাহ আহমদজাই, বশির আহমদ, মোহাম্মদ সেলিম সাফি। রিজার্ভ : বিলাল সামি ও ফরিদুন দাউদজাই।
