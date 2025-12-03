  2. খেলাধুলা

অন্যরকম এক রেকর্ড: টানা ২০ ম্যাচে টস হারলো ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩০ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
টানা কত ম্যাচ কোনো একটি দল টস হারতে পারে? ৪টি, ৫টি কিংবা আরও কয়েকটি বেশি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বশেষ কবে টস জিতেছিল, সেটাই হয়তো ভুলে গেছে ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকরা।

বুধবার রায়পুরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচেও টস হারলো ভারত। প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা টস জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। টসের পর ভারতের অস্বস্তিকর ধারাবাহিকতা আরও দীর্ঘ হলো। তবে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা লোকেশ রাহুলের দল আত্মবিশ্বাস হারায়নি।

২০২৩ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের পর থেকে ভারত একটি ওয়ানডেতেও টস জেতেনি। যদিও রায়পুরে টস হেরে লোকেশ রাহুল হাসিমুখেই বললেন, ‘অনেকদিন হলো টস জিতিনি। তবে আগের ম্যাচে আমরা খুব ভালো খেলেছি।’

তিনি আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন, যে কোনো অবস্থায় ব্যাট করতে বা বোলিং করতে প্রস্তুত তার দল। প্রথম ম্যাচের একাদশ নিয়েই তারা মাঠে নেমেছে।

রাঁচিতে অনুষ্ঠিত প্রথম ওয়ানডে খেলতে না পারা দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা খেলা বাভুমা এই ম্যাচে ফিরে এসেছে। এ জন্য তিনি স্বস্তি প্রকাশ করে বলেন, ‘আমরা বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। আশা করছি সন্ধ্যার পরে শিশিউর পড়বে, বল স্লাইড করবে। আগের ম্যাচে অনেক ইতিবাচক দিক ছিল।’

দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ

কুইন্টন ডি কক (উইকেট), এইডেন মার্করাম, টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), ম্যাথিউ ব্রিটজকে, টনি ডি জরজি, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, মার্কো ইয়ানসেন, করবিন বোশ, কেশব মহারাজ, নান্দ্রে বার্গার, লুঙ্গি এনগিদি।

ভারতীয় একাদশ

জশস্বি জয়সওয়াল, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, ওয়াশিংটন সুন্দর, লোকেশ রাহুল (অধিনায়ক/উইকেটরক্ষক), রবিন্দ্র জাদেজা, হর্ষিত রানা, কুলদিপ যাদব, অর্শদিপ সিং, প্রাসিদ্ধ কৃষ্ণা।

