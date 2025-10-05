অবশেষে প্রধান উপদেষ্টার দ্বারস্থ ঢাকার ক্লাবগুলো
গত সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগে থেকেই বিসিবি নির্বাচন বন্ধ এবং নতুন তফসিলের দাবিতে সোচ্চার ঢাকার ক্লাবগুলোর বড় অংশ। ৪৮ ঘণ্টা ব্যবধানে পরপর দুদিন মিডিয়ার মাধ্যমে ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছে নির্বাচন বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের স্মরণাপন্ন হলো ঢাকার ক্লাবগুলো। প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন তারা।
ঢাকার ক্লাব সংগঠকদের পক্ষে ইন্দিরা রোড ক্রীড়া চক্রের কাউন্সিলর রফিকুল ইসলাম বাবু স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি আজ (৫ অক্টোবর) রোববার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়।
স্মারকলিপিতে আগে ও পরে অনেক কথা থাকলেও মূল বক্তব্য হলো, নির্বাচন স্থগিত এবং নতুন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার চালুর দাবি।
প্রধান উপদেষ্টা বরাবর দেওয়া স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, বিসিবি নির্বাচন নিয়ে নানা অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, ক্রীড়া পরিষদ ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অযাচিত হস্তক্ষেপ হয়েছে। ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়াকে বারবার এসব বিষয় জানানোর পরও নির্বাচনের পরিবেশ ভালো হয়নি।
বিসিবি নির্বাচন স্বচ্ছতা হারিয়েছে। দেশের ক্রিকেটের গায়ে কালো দাগ পড়েছে। ঢাকার ক্লাবগুলো তাই প্রধান উপদেষ্টার দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছে। ক্লাবগুলোর আশা, প্রধান উপদেষ্টা বিষয়টি আমলে এনে ক্রীড়া উপদেষ্টাকে পরিস্থিতির ইতিবাচক সমাধানের নির্দেশ দেবেন।
দেশের ক্রিকেট ঘিরে যে উত্তেজনা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, তা নিরসনে ক্রীড়া উপদেষ্টাকে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া অর্থাৎ নির্বাচন পিছিয়ে নতুনভাবে আয়োজনের পরামর্শ দেওয়ার অনুরোধও জানানো হয়েছে।
