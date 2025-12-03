বিপিএলের সূচি প্রকাশ
উদ্বোধনী দিনই মাঠে নামছে নবাগত নোয়াখালী
দরজায় কড়া নাড়ছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার (বিপিএল) লিগের ১২তম আসর। আগামী ২৬ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে এবারের বিপিএল। সেই আসরের সূচি প্রকাশ করেছে বিসিবি।
আগামী ২৬ ডিসেম্বর শুরু হয়ে শেষ হবে ২৩ জানুয়ারি। ৩৪ ম্যাচের টুর্নামেন্টের তিন ভেন্যু – ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট। সিলেট, চট্টগ্রাম হয়ে টুর্নামেন্ট ফিরবে ঢাকায়। উদ্বোধনী দিনই মাঠে নামছে নবাগত নোয়াখালী এক্সপ্রেস।
১২তম আসর শুরু হবে সিলেট পর্ব দিয়ে। প্রথম ম্যাচে দুপুর ২টায় সিলেট টাইটানস মুখোমুখি হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের। সন্ধ্যা ৭টায় নবাগত নোয়াখালী এক্সপ্রেস খেলবে চট্টগ্রাম রয়্যালসের।
বিপিএলের দলগুলো সিলেটে ৭দিন অবস্থান করবে তবে সেখানে খেলা হবে ৬ দিন। মাঝে ২৮ ডিসেম্বর কোনো খেলা রাখা হয়নি। সিলেটের মাঠে মোট ম্যাচ হবে ১২টি। চট্টগ্রাম পর্ব শুরু ৫ জানুয়ারি, শেষ হবে ১২ জানুয়ারি। ৮ দিন সেখানে খেলোয়াড়রা অবস্থান করলেও খেলা হবে ৬ দিন। ম্যাচ সিলেটের সমান ১২টি।
এলিমিনেটর, দুই কোয়ালিফায়ার ও ফাইনাল ঢাকায় হলেও সেখানেই সবচেয়ে কম ১০ ম্যাচ হবে। ১৫ জানুয়ারি থেকে ঢাকায় বিপিএল। ঢাকা পর্বেও প্রথমদিন মাঠে নামবে নোয়াখালী এক্সপ্রেস।
এলিমিনেটর ১৯ জানুয়ারি, একই দিন মিরপুরে প্রথম কোয়ালিফায়ার। একদিন বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ২১ জানুয়ারি আর ফাইনাল ২৩ তারিখ। এই পর্বের ম্যাচের জন্য রাখা হয়েছে রিজার্ভ ডে।
এক নজরে বিপিএল ২০২৬ এর সূচি
সিলেট পর্ব
২৬/১২/২৫ সিলেট টাইটানস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, বেলা ২টা
২৬/১২/২৫ নোয়াখালী এক্সপ্রেস-চট্টগ্রাম রয়্যালস, সন্ধ্যা ৭টা
২৭/১২/২৫ ঢাকা ক্যাপিটালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, বেলা ১টা
২৭/১২/২৫ সিলেট টাইটানস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস, সন্ধ্যা ৬টা
২৭/১২/২০২৫ রংপুর রাইডার্স-চট্টগ্রাম রয়্যালস, বেলা ১টা
২৯/১২/২৫ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস, সন্ধ্যা ৬টা
৩০/১২/২৫ সিলেট টাইটানস-চট্টগ্রাম রয়্যালস সিলেট, বেলা ১টা
৩০/১২/২৫ ঢাকা ক্যাপিটালস-রংপুর রাইডার্স, সন্ধ্যা ৬টা
০১/০১/২৬ সিলেট টাইটানস-ঢাকা ক্যাপিটালস, বেলা ১টা
০১/০১/২৬ রংপুর রাইডার্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, সন্ধ্যা ৬টা
০২/০১/২৬ ঢাকা ক্যাপিটালস-চট্টগ্রাম রয়্যালস, বেলা ২টা
০২/০১/২৬ সিলেট টাইটানস-রংপুর রাইডার্স, সন্ধ্যা ৭টা
চট্টগ্রাম পর্ব
০৫/০১/২৬ রংপুর রাইডার্স-ঢাকা ক্যাপিটালস, বেলা ১টা
০৫/০১/২৬ চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, সন্ধ্যা ৬টা
০৬/০১/২৬ নোয়াখালী এক্সপ্রেস-সিলেট টাইটানস, দুপুর ১টা
০৬/০১/২৬ চট্টগ্রাম রয়্যালস-রংপুর রাইডার্স, সন্ধ্যা ৬টা
০৮/০১/২৬ সিলেট টাইটানস-রংপুর রাইডার্স, দুপুর ১টা
০৮/০১/২৬ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-ঢাকা ক্যাপিটালস, সন্ধ্যা ৬টা
০৯/০১/২৬ চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস, বেলা ২টা
০৯/০১/২৬ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-সিলেট টাইটানস, সন্ধ্যা ৭টা
১১/০১/২৬ রংপুর রাইডার্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস, বেলা ১টা
১১/০১/২৬ চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস, সন্ধ্যা ৬টা
১২/০১/২৬ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-রংপুর রাইডার্স, বেলা ১টা
১২/০১/২৬ নোয়াখালী এক্সপ্রেস-ঢাকা ক্যাপিটালস, সন্ধ্যা ৬টা
ঢাকা পর্ব
১৫/০১/২৬ ঢাকা ক্যাপিটালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস, বেলা ১টা
১৫/০১/২৬ চট্টগ্রাম রয়্যালস-সিলেট টাইটানস, সন্ধ্যা ৬টা
১৬/০১/২৬ নোয়াখালী এক্সপ্রেস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, বেলা ২টা
১৬/০১/২৬ ঢাকা ক্যাপিটালস-সিলেট টাইটানস, সন্ধ্যা ৭টা
১৭/০১/২৬ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-চট্টগ্রাম রয়্যালস, বেলা ১টা
১৭/০১/২৬ নোয়াখালী এক্সপ্রেস-রংপুর রাইডার্স, সন্ধ্যা ৬টা
১৯/০১/২৬ এলিমিনেটর, বেলা ১টা
১৯/০১/২৬ ১ম কোয়ালিফায়ার, সন্ধ্যা ৬টা
২১/০১/২৬ ২য় কোয়ালিফায়ার, সন্ধ্যা ৬টা
২৩/০১/২৬ ফাইনাল, সন্ধ্যা ৭টা
