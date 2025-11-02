টিম ডেভিডের ঝড় ম্লান, সিরিজে সমতা ভারতের

টিম ডেভিডের ঝড় ম্লান, সিরিজে সমতা ভারতের
তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারালো ভারত। এ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন প্রথম দু’ম্যাচে সুযোগ না পাওয়া আর্শদীপ সিংহ, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং জিতেশ শর্মা। প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া করে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান। জবাবে ভারত ১৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ভারতের কোনও ব্যাটার বড় রান না পেলেও আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ম্যাচ বের করে নিয়েছেন সূর্য কুমার যাদবরা। তাতে ম্লান হয়ে গেছে টিম ডেভিডের ৩৮ বলে ৭৪ রানের ইনিংস।
টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক। হোবার্টে শুরুটা ভাল হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। আর্শদীপের দাপটে ১৪ রানেই ২ উইকেট পড়ে তাদের। বাঁ-হাতি পেসার আউট করে দেন ট্রাভিস হেড (৬) এবং জস ইংলিস (১)।
অধিনায়ক মিচেল মার্শও (১১) ওপেন করতে নেমে রান পাননি। তাকে আউট করেন বরুণ চক্রবর্তী। ব্যর্থ মিচেল ওয়েনও (০)। তিনিও বরুণের শিকার হন। চার নম্বরে নেমে ডেভিড চাপ সামলাতে পাল্টা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। তাতেই বদলায় অস্ট্রেলীয় ইনিংসের চেহারা। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন ছ’নম্বরে নামা মার্কাস স্টোইনিস। ডেভিড করেন ৩৮ বলে ৭৪ রান। ৮টি চার এবং ৫টি ছক্কা দিয়ে সাজান নিজের ইনিংস।
৩৯ বলে ৬৪ রান করেন স্টোইনিস। তার ব্যাট থেকে এসেছে ৮টি চার এবং ২টি ছক্কা। শেষ পর্যন্ত ২২ গজে ছিলেন ম্যাথু শর্ট। তিনি খেলেন ১৫ বলে ২৬ রানের ইনিংস। মারেন ২টি চার এবং ১টি ছক্কা। তার সঙ্গে ছিলেন জেভিয়ার ব্রাটলেট (২ বলে ৩)। ভারতের সফলতম বোলার আর্শদীপ ৩৫ রানে ৩ উইকেট নিলেন। ৩৩ রানে ২ উইকেট বরুণের। এ ছাড়া শিবাম দুবে ৪৩ রান খরচ করে ১ উইকেট পেয়েছেন।
জয়ের জন্য ১৮৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেন অভিষেক শর্মা। তবে বড় রান পেলেন না। ১৬ বলে ২৫ রান করেন তিনি। ২টি করে চার এবং ছক্কা মারেন তিনি। রান পেলেন না আর এক ওপেনার শুভমান গিলও। সহ-অধিনায়কের ব্যাট থেকে এল ১৫ রান। অধিনায়ক সূর্যকুমার ১১ বলে ২৪ রান করে আউট হয়ে গেলেন।
বড় রান পাননি তিলক বার্মা (২৯), অক্ষর প্যাটেলও (১৭)। সবাই আউট হয়েছেন আগ্রাসী হতে গিয়ে। শেষে ভারতীয় ইনিংসকে ভরসা দেয় এদিন প্রথম খেলতে নামা জিতেশ শর্মা এবং ওয়াশিংটন সুন্দর। তাদের ব্যাটে ভর করেই সিরিজে সমতা ফেরাল ভারত। ওয়াশিংটন সুন্দর অপরাজিত থাকলেন ২৩ বলে ৪৯ রানের ইনিংস খেলে। মারলেন ৩টি চার এবং ৪টি ছক্কা। জিতেশের ব্যাট থেকে এল ১৩ বলে ২২ রানের অপরাজিত ইনিংস। ৩টি চার মেরেছেন তিনিও। তাদের অবিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেটের জুটিতে উঠেছে ৪৩ রান।
৩৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন নাথান এলিস। তিনিই অস্ট্রেলিয়ার সফলতম বোলার। ২২ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন স্টোইনিস। ৩০ রানে ১ উইকেট জেভিয়ার ব্রাটলেটের। রোববার জিতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে সমতা ফেরাল ভারত। তিন ম্যাচের পর সিরিজ় এখন ১-১। উল্লেখ্য, দু’দলের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল বৃষ্টিতে।
