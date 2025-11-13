  2. খেলাধুলা

ডাবল সেঞ্চুরি হলো না জয়ের

প্রকাশিত: ০৯:৫২ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছিলেন ১৬৯ রানে অপরাজিত থেকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে দ্বিশতক হাঁকানো থেকে ছিলেন ৩১ রান দূরে। যে স্বপ্ন নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করেছিলেন, তা বাস্তবে রূপ দিতে পারলেন না মাহমুদুল হাসান জয়।

তৃতীয় দিন ব্যক্তিগত স্কোর ২ রান বাড়িয়ে ১৭১ রানে ফিরলে ম্যাকব্রাইনের বলে। অফস্টাম্পের বাইরের বলে ব্যাট এগিয়ে বিপদ ডেকে আনেন জয়। ক্যাচ দেন উইকেটকিপার লোরকান টাকারের গ্লাভসে।

ক্যারিয়ারসেরা ১৭১ রানের ইনিংস খেললেও কাঙ্ক্ষিত দ্বিশতক আর পাওয়া হলো না। তার বিদায়ে ৩৪১ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারালো বাংলাদেশ। ভেঙে গেল মুমিনুল হকের সঙ্গে গড়া ১৭৩ রানের জুটিটাও।

১৭১ রানের ইনিংসটি সাজিয়েছেন তিনি ১৪ চার ও ৪ ছক্কায়। কোনোপ্রকার ঝুঁকি না নিয়েই শাসন করেছেন আয়ারল্যান্ডের বোলারদের। কিন্তু পরম আরাধ্য দ্বিশতক আর আদায় হলো না।

মাহমুদুল জয় আউট হয়ে ফিরলেও দাপুটে ব্যাটিংয়ে এখন পর্যন্ত ৬০ রানের লিড পেয়েছে বাংলাদেশ।

