সেঞ্চুরি হলো না মুমিনুলেরও, ৪০০ পার বাংলাদেশের
সিলেট টেস্টের তৃতীয় দিনের শুরুটা ভালো হলো না বাংলাদেশের। ডাবল সেঞ্চুরির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মাহমুদুল হাসান জয়। সেঞ্চুরি থেকে খুব বেশি দূরে ছিলেন না মুশফিকুর রহিমও।
কিন্তু আগের দিনের সঙ্গে মাত্র দুটি করে রান যুক্ত করতে পেরেছেন জয় ও মুমিমুল- দু’জনই। ১৬৯ রান থেকে ১৭১ রানে গিয়ে আউট হয়ে গেলেন জয়। ব্যারি ম্যাকার্থির বলে উইকেটের পেছনে লরকান টাকারের হাতে ক্যাচ দিয়েছেন। ২৮৬ বলে ১৪ বাউন্ডারি ও ৪ ছক্কায় এই ইনিংস সাজান তিনি।
একই বোলারের পরের ওভারেই আউট হয়ে যান মুমিনুল হক। ৮০ রান নিয়ে খেলতে নেমে ৮২ রান করে অ্যান্ডি বালবির্নির হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান অভিজ্ঞ এই ব্যাটার। ১৪২ বলে ৫টি বাউন্ডারি ও ২টি ছক্কার মার মারেন মুমিনুল।
দুই প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার আউট হয়ে যাওয়ার পর জুটি বাধলেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও অভিজ্ঞ ব্যাটার মুশফিকুর রহিম। এরই মধ্যে ৬৭ রানের জুটি গড়েছেন তারা। আর বাংলাদেশের স্কোরও পার করে দিয়েছেন ৪০০’র গণ্ডি। ক্যারিয়ারের ৬ষ্ঠ হাফ সেঞ্চুরি পূরণ করে ফেলেছেন নাজমুল হোসেন শান্তও।
এ রিপোর্ট লেখার সময় বাংলাদেশের রান ১০২.৪ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৪১৩। ৫০ রান নিয়ে নাজমুল হোসেন শান্ত ও ১৯ রান নিয়ে ব্যাট করছেন মুশফিকুর রহিম। লিড দাঁড়িয়েছে ১২৭ রানের।
আইএইচএস/