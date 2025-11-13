২৮৯ রানের লিড নিয়ে চা-বিরতিতে বাংলাদেশ

২৮৯ রানের লিড নিয়ে চা-বিরতিতে বাংলাদেশ
তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনে ৩ উইকেট নেওয়ার পর দ্বিতীয় সেশনে আয়ারল্যান্ডের বোলাররা তুলে নিয়েছে ৪ উইকেট। চা-বিরতির আগে বাংলাদেশের বোর্ডে রান জমা হয়েছে ৭ উইকেটে ৫৭৫। এতে স্বাগতিকদের লিড ২৮৯ রান। এই সেশনে বাংলাদেশ সংগ্রহ করেছে ১২৮ রান।
এই সেশনেই সেঞ্চুরি আদায় করেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। অধিনায়কত্ব ফিরে পেয়েই খেলেছেন ক্যারিয়ারের অষ্টম শতকের ইনিংস। তবে ওয়ানডে মেজাজে শতক আদায়ের পর ১০০ রানেই পড়েছেন লেগ বিফোরের ফাঁদে ম্যাকব্রাইনের বলে।
সবশেষ ৩ টেস্টের ৫ ইনিংসে এটি তার তৃতীয় শতক। গত জুনে শ্রীলঙ্কার গলে ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো দুই ইনিংসেই শতক হাঁকান শান্ত। সেই সিরিজ শেষে দেন লাল বলে অধিনায়কত্ব ছাড়ার ঘোষণা। কিন্তু তাকেই আবার অধিনায়ক করেছে বিসিবি। অধিনায়ক হিসেবে ফেরাটাও রাঙালেন তিনি দারুণ সেঞ্চুরিতে। তবে সেঞ্চুরির পরই আউট হয়ে যাওয়াটা হতাশাজনক অবশ্যই তার জন্য।
লিটন ৯৮ রানের জুটি গড়েন শান্তর সঙ্গে। ৬৬ বলে ওয়ানডে মেজাজে ৬০ রান করে বড় শট খেলতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে তিনি ফিরলে ৫২৩ রানে ৫ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ৫৪৫ রানে শতকের পর শান্তই ফেরেন সাজঘরে। অধিনায়কের বিদায়ের পর ১৭ রানের বেশি করতে পারেননি মেহেদী হাসান মিরাজ। তার বিদায়ে ৫৬১ রানে ৭ উইকেট হারায় স্বাগতিকরা।
দুই হাসান এখন অপরাজিত আছেন বাংলাদেশের হয়ে। হাসান মুরাদ ১২ ও হাসান মুরাদ অপরাজিত আছেন ১০ রানে।
