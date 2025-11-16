  2. খেলাধুলা

কলকাতা টেস্ট জিততে ভারতের লক্ষ্য ১২৪

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০১ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
৯৩ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিন শেষ করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। লিড দাঁড়িয়েছিল ৬৩ রানে। তৃতীয় দিন স্কোরবোর্ডে আরও ৬০ রান যোগ করে ১২৩ রানের লিড নিয়ে ১৫৩ রানে অলআউট হয়ে গেছে সফরকারীরা। ফলে কলকাতা টেস্ট জিততে ভারতের করতে হবে ১২৪ রান।

রবিবার (১৬ নভেম্বর) দিনের শুরুতে অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা দেখেশুনে খেলতে থাকেন করবিন বস্ককে সঙ্গে নিয়ে। গড়ে তোলেন ৪৪ রানের জুটি। দলীয় ১৩৫ রানে জসপ্রিত বুমরাহ’র বলে বোল্ড হওয়ার আগে ২৫ রান করেন তিনি। পতন হয় অষ্টম উইকেটের।

ফিফটি আদায় করে দলকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা জারি রাখেন বাভুমা। কিন্তু ৫৫ রান করার পর ননস্ট্রাইকে দাঁড়িয়েই দেখলেন সতীর্থ সাইমন হার্মার ও কেশব মহারাজের অসহায় আত্মসমর্পণ। ৪ বলের ব্যবধানেই দুজনকে ফিরিয়ে প্রোটিয়াদের ১৫৩ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট করেন মোহাম্মদ সিরাজ।

৭ রান করা হার্মারকে বোল্ড করার পর লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়েন রানের খাতা না খোলা কেশব মহারাজ। দলে ভারতের সামনে প্রথম টেস্ট জিততে লক্ষ্য এখন ১২৪।

ভারতের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট পেয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। জোড়া উইকেট গেছে মোহাম্মদ সিরাজ ও কুলদীপ যাদবের ঝুলিতে। সমান একটি করে জসপ্রিত বুমরাহ ও অক্ষর প্যাটেল।

আইএন/জেআইএম

