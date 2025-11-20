শততম টেস্ট ম্যাচের যে মাইলফলকে মুশফিক দ্বিতীয়

শততম টেস্ট ম্যাচের যে মাইলফলকে মুশফিক দ্বিতীয়
টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে ৮৪তম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলছেন মুশফিকুর রহিম। আর বাংলাদেশ ক্রিকেটে তিনিই প্রথম এই মাইলফলকে। এশিয়ায় মুশফিক ছাড়াও আরও ২৫ জন গড়েছেন এই রেকর্ড।
শততম টেস্টে এশিয়ার অন্য আরেকটি তালিকায় মুশফিক দ্বিতীয়। এশিয়ার প্রথম উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলার গৌরব অর্জন করেন কুমার সাঙ্গাকারা। দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে মুশফিক গতকাল (১৯ নভেম্বর) ঢুকলেন সেই তালিকায়। তবে দুজনের কেউই টেস্ট ক্যারিয়ারের পুরো সময়টা কিপিং করেননি। সাঙ্গাকারা এক দশক আগে অবসর নিলেও এখনও খেলে যাওয়া মুশফিক, গ্লাভস ছেড়েছেন ২০১৯ সালে।
সাঙ্গাকারা ২০১১ সালে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শততম টেস্ট খেলেন। সেই টেস্টটি ড্র হয়েছিল। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ৩১৬ রানে অলআউট করে শ্রীলঙ্কা। মাইক হাসি খেলেন সর্বোচ্চ ১১৮ রানের ইনিংস। ১৭২ রানের লিড নিয়ে স্বাগতিকরা অলআউট হওয়ার আগে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস অপরাজিত ছিলেন ১০৫ রানে। মাইলফলকের ম্যাচে সাঙ্গাকারা খেলেন ৭৯ রানের ইনিংস। দ্বিতীয় ইনিংসে নামা হয়নি ব্যাটিংয়ে।
অন্যদিকে, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে মুশফিক অপরাজিত আছেন ৯৯ রানে। দ্বিতীয় দিনে ভক্তদের অপেক্ষা মুশফিকের ১ রানের। যে রান করতে পারলেই তিনি পেয়ে যাবেন ক্যারিয়ারের শততম টেস্টে ১১তম ব্যাটার হিসেবে সেঞ্চুরি। পুরো দেশ অপেক্ষা করছে সেই মাইলফলকের সাক্ষী হতেই।
মুশফিক ছাড়াও একশো বা এরচেয়ে বেশি টেস্ট ম্যাচ খেলার তালিকায় এশিয়ার দলগুলোর মধ্যে আছে ভারতের ১৪ জন, শ্রীলঙ্কার ৭ জন ও পাকিস্তানের ৫ জন।
ভারতের ১৪ ক্রিকেটার হলেন – শচিন তেন্ডুলকার (২০০), রাহুল দ্রাবিড় (১৬৩) ভিভিএস লক্ষন (১৩৪), অনিল কুম্বলে (১৩২), কপিল দেব (১৩১), সুনিল গাভাষ্কার (১২৫), বিরাট কোহলি (১২৩), দিলীপ ভেঙ্গসরকার (১১৬), সৌরভ গাঙ্গুলী (১১৩), রবিচন্দন অশ্বিন (১০৬) ইশান্ত শর্মা (১০৫), হরভজন সিং (১০৩) চেতশ্বর পুজারা (১০৩) ও বিরেন্দর শেবাগ (১০৩) ,
শ্রীলঙ্কার ৭ ক্রিকেটার হলেন – মাহেলা জয়বর্ধনে (১৪৯), কুমারা সাঙ্গাকারা (১৩৪) মুত্তিয়া মুরালিধরন (১৩২), অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস (১১৯), চামিন্দা ভাস (১১১), সনথ জয়াসুরিয়া (১১০) ও দিমুথ করুনারত্নে (১০০)
এই তালিকায় পাকিস্তানের ৫ জন ক্রিকেটার হলেন – জাভেদ মিয়াদাদ (১২৪), ইনজামাম উল হক (১১৯), ইউনিস খান (১১৮), ওয়াসিম আকরাম (১০৪), সেলিম মালিক ( ১০৩)
