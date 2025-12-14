রাফিনহার জোড়া গোলে রিয়ালের সঙ্গে ব্যবধান বাড়ালো বার্সেলোনা

রাফিনহার জোড়া গোলে রিয়ালের সঙ্গে ব্যবধান বাড়ালো বার্সেলোনা
ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রাফিনহা দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল করে বার্সেলোনাকে জেতালেন। ওসাসুনাকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান বাড়িয়ে নিয়েছে ৭।
ম্যাচজুড়ে দারুণ আধিপত্য দেখানোর পরও গোলের দেখা পাচ্ছিল না বার্সেলোনা। স্বাগতিক বার্সার ২১ শটের বিপরীতে ওসাসুনা নিতে পেরেছে মাত্র ৩টি। তবে রাফিনহা ছাড়া কেউই দেখা পায়নি জালের। ৭০ মিনিটে ডেডলক ভাঙেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।
পেদ্রির বাড়ানো বলে পেনাল্টি বক্সের কিনারা থেকে নেওয়া শটে জাল খুঁজে নিয়ে বার্সেলোনাকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন রাফিনহা। এরপর ৮৬ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাফিনহাই। ডান দিক থেকে আসা একটি ক্রস প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে তার সামনে পড়লে ব্যাক পোস্টে সহজ ট্যাপ-ইনে গোলটি করেন তিনি।
প্রথমার্ধে অবশ্য গোল করেছিলেন ফেরান তোরেস। কিন্তু ২৩ মিনিটে করা তার সেই গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়ে যায়। মার্কাস রাশফোর্ডের ক্রস থেকে হেড নিয়ে গোল করেন তিনি। তবে সেটি বাতিল হয়ে যায় রাফিনহা অফসাইডে থাকায়। দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল করে রাফিনহা অবশ্য সেই ক্ষতি পুষিয়ে দেন রাফিনহা।
রক্ষণাত্মক কৌশলে খেললেও পাল্টা আক্রমণে ওসাসুনা কিছুটা হুমকি তৈরি করেছিল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ভিক্টর মুনোজ আলেহান্দ্রো বালদেকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেও, একা গোলকিপার হোয়ান গার্সিয়ার মুখোমুখি হয়ে শট নেন লক্ষ্যভ্রষ্ট।
এল ক্লাসিকোতে ২-১ ব্যবধানে রিয়ালের কাছে পরাজিত হওয়ার পর তাদের চেয়ে পাঁচ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিল বার্সেলোনা। কিন্তু টানা সাতটি লিগ ম্যাচ জিতে এখন তারাই শীর্ষে সাত পয়েন্ট এগিয়ে।
আইএন