সল্টলেকের বিশৃঙ্খলায় আটক আয়োজক শতদ্রু

সল্টলেকের বিশৃঙ্খলায় আটক আয়োজক শতদ্রু
তিন দিনের সফরে এখন ভারতে লিওনেল মেসি। তবে সফরের শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি। কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে মেসিকে ঠিকমতো দেখতে না পেয়ে ভাঙচুর চালিয়েছে সমর্থকরা।
গ্যালারিতে বসেও কেবল জায়ান্ট স্ক্রিনেই দেখতে হয়েছে মেসিকে। বিশৃঙ্খলায় মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান মেসি। এরপরই মাঠে শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। ফুটবলভক্তদের ক্ষোভের মুখে অনুষ্ঠানের আয়োজক শতদ্রু দত্তকে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে আটক করেছে কলকাতা পুলিশ।
কলকাতা পুলিশের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল জায়েদ শামিম বলেন, ‘এফআইআর দায়ের করা হচ্ছে, এক্ষেত্রে কোন ধারা দেওয়া হবে তা আমরা বিবেচনা করছি। বিশৃঙ্খলার ঘটনা সল্ট লেকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু করেছি এবং এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় কারা দায়ী তা চিহ্নিত করতে কাজ চলছে। এতে জড়িত প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে। প্রধান উদ্যোক্তাকে আটক করা হয়েছে ইতোমধ্যে।’
লিওনেল মেসি ভারতে আসার উপলক্ষ্যে সাজ সাজ রব চলছিল দেশটিতে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতায় এসে ভীড় জমায় মেসি ভক্তরা। কিন্তু অব্যবস্থাপনায় মেসিকে কাছ থেকে দেখা হয়নি তাদের। চরম অব্যবস্থাপনার জন্য মেসির কাছে ক্ষমা চান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।
এক্সে তিনি লিখেছেন, ‘আজ সল্টলেক স্টেডিয়ামে যে অব্যবস্থাপনা হয়েছে, তাতে আমি গভীরভাবে বিচলিত ও মর্মাহত। আমি নিজেও হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমীর সঙ্গে প্রিয় ফুটবলার মেসিকে দেখতে অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে ছিলাম। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য আমি আন্তরিকভাবে লিওনেল মেসি এবং সব ক্রীড়াপ্রেমী ও তার ভক্তদের কাছে ক্ষমা চাইছি।’
আইএন