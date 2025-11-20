দাদা-দাদি নানা-নানিকে বিশেষ সেঞ্চুরি উৎসর্গ মুশফিকের
সব ক্রিকেটারই জীবনের বড়সড় সাফল্যগুলো কাউকে না কাউকে উৎসর্গ করেন। নিজের ১০০তম টেস্টে এমন অবিস্মরণীয় শতরান মুশফিকুর রহিম কাকে উৎসর্গ করতে চান?
মুশফিক নিজ থেকেই জানিয়েছেন, তার ক্যারিয়ারে অন্য সবার চেয়ে তার স্ত্রীর সেক্রিফাইস বেশি। আর নিজের সন্তানদের প্রতি তো ভালোবাসা সব বাবা মায়েরই আলাদা। তবে মুশফিক নিজের স্ত্রী, বাবা-মা কিংবা সন্তানকে নয়; সবাইকে অবাক করে দিয়ে শততম টেস্টের সেঞ্চুরিটি সেঞ্চুরিটি উৎসর্গ করলেন দাদা-দাদি ও নানা-নানিকে।
এ বিষয়ে মুশফিকের ব্যাখ্যা, ‘আমি আজকের এ সেঞ্চুরিটি আমার দাদা-দাদি আর নানা-নানিকে উৎসর্গ করতে চাই। তারা আসলে আমার সবচাইতে বড় ফ্যান ছিলেন, তারা যখন বেঁচে ছিলেন। তারা যখন মারা যান, তার আগে যখন একটু অসুস্থও ছিলেন; আমার এখনো মনে আছে আমার দাদা-দাদি, নানা-নানি সবাই বলেছিলেন যে, ভাই তোমার খেলা দেখার জন্য হলেও আমি আরও কয়েকটা দিন বেঁচে থাকতে চাই।’
‘এমন আন্তরিক ভালবাসা খুব কম নাতি বা নাতনিদের কপালে জোটে। বলব যে, এটা তাদের ব্লেসিংস যে এই আমি আজকে এতদূর। আরও অনেক মানুষ আছে। তাই আমি এ সেঞ্চুরিকে আমার দাদা-দাদি ও নানা-নানিকে উৎসর্গ করতে চাই।’
