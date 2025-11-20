তিন হাজারি ক্লাবে লিটন দাস
টেস্ট ক্রিকেটে তিন হাজার রান পূরণ করতে মাত্র ১১ রান প্রয়োজন ছিল লিটন কুমার দাসের। সিলেটেই হয়তো করে ফেলতে পারতেন; কিন্তু প্রথম ইনিংসে ৬০ রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে যে ব্যাট করারই প্রয়োজন হয়নি তার!
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ঢাকা টেস্ট পরিণত হয়েছে ‘মুশফিকুর রহিম’ টেস্টে। এই ম্যাচের আগে, শুরুর পর গত দুই দিনে কথা-বার্তা, আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর কেন্দ্রবিন্দু মুশফিক। তার শততম টেস্ট, শত টেস্টে সেঞ্চুরি, প্রথম দিন ৯৯ রানে অপরাজিত থাকা, দ্বিতীয় দিন সকারে সেঞ্চুরি পূরণ করা- সব আলাপ-আলোচনা যেন এককভাবে দখলে রেখেছেন মুশফিক।
যে কারণে, লিটন দাস সেঞ্চুরি করেও খুব একটা আলোচনায় আসতে পারেননি। ক্যারিয়ারের ৫ম টেস্ট সেঞ্চুরি করার অনেক আগেই বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে টেস্টে তিন হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন তিনি।
ঢাকা টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে লিটনের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে ৩১১৭ রান। খেলছেন ৫২তম টেস্টে ৯০তম ইনিংস। ব্যাটিং গড় ৩৫.৪২। সেঞ্চুরি ৫টি, হাফ সেঞ্চুরি ১৯টি। সর্বোচ্চ রান করেছেন ১৪১। আজকে লিটন আউট হয়েছেন ১২৮ রানে।
বাংলাদেশের হয়ে টেস্টে সবচেয়ে বেশি রান মুশফিকুর রহিমের। ১০০তম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। রান করলেন সর্বমোট ৬৪৫৭। ব্যাটিং গড় ৩৮.৪৩। সেঞ্চুরি ১৩টি, সর্বোচ্চ ২১৯ রান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তামিম ইকবালের। ৭০ টেস্টে ৩৮.৮৯ গড়ে রান ৫১৩৪। মুমিনুল হক রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। ৭৫তম টেস্ট খেলছেন তিনি। রান করেছেন ৪৭৭২। সাকিব আল হাসান খেলেছেন ৭১ টেস্ট। ৪৬০৯ রান করেছেন তিনি। এছাড়া হাবিবুল বাশার সুমন ৫০ টেস্ট খেলে করেছেন ৩০২৬ রান।
আইএইচএস/