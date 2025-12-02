  2. খেলাধুলা

ফেডারেশন কাপেও হারতে বসেছিল মোহামেডান

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৩১ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
সময় ভালো যাচ্ছে না মোহামেডানের। ক্লাবের আর্থিক সংকট, সাংগঠনিক দূর্বলতা আর ফুটবল মাঠে বাজে পারফরম্যান্সে এলোমেলো সাদাকালো শিবির। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্সের কাছে হারের পর ফেডারেশন কাপেও হারতে বসেছিল আলফাজ আহমেদের দল।

মঙ্গলবার কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে ফর্টিসের সাথে ১-১ ড্র করেছে সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। পুলিশ এফসিকে হারিয়ে ফেডারেশন কাপ শুরু পর নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে পয়েন্ট হারাল প্রতিযোগিতার ১১ বার শিরোপা জেলা দলটি।

ফর্টিস এফসির বিপক্ষেও মোহামেডানের শুরুটা ছিল সাদামাটা। ২৭ মিনিটে অনন্ত তামাংয়ের হেড গোলকিপার সাকিব আল হাসান ফিস্ট করার পর হেডেই ফর্টিসকে এগিয়ে নেন নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ওকাফোর ওনিয়াকাচি। ৩২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারত। পা ওমর বাবুর কাটব্যাক থেকে ওমর আব্দুল্লাহর শট ফিস্ট করে ফেরান সাকিব। একটু পর স্যামুয়েল বোয়াটেংয়ের শট ক্রসবারের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেলে সমতায় ফেরা হয়নি মোহামেডানের।

শেষ পর্যন্ত বোয়াটেংয়ের গোলেই সমতার স্বস্তি নিয়ে ফিরে মোহামেডান শিবিরে। ৮৬তম মিনিটে মোজাফফরভের নিচু কর্নারে বক্সের জটলার ভেতর থেকে প্লেসিং শটে লক্ষ্যভেদ করেন ঘানার এই ফরোয়ার্ড।

গ্রুপের অন্য ম্যাচে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে ১-০ গোলে হারিয়েছে পুলিশ এফসি।দুই ম্যাচে একটি করে জয় ও ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ টেবিলে অবশ্য শীর্ষেই আছে মোহামেডন। ৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে পুলিশ।

আরআই/আইএইচএস/

