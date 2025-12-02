আজারবাইজানকে আটকাতে পারলো না বাংলাদেশের মেয়েরা

আজারবাইজানকে আটকাতে পারলো না বাংলাদেশের মেয়েরা
মারিয়া মান্দার দুর্দান্ত গোলে ম্যাচে ফিরে আশার আলো জ্বালিয়েছিল বাংলাদেশ। ইউরোপের কোনো দলের বিপক্ষে অভিষেক ম্যাচ জিততে না পারুক ড্র করতে পারবে তেমন প্রত্যাশা তৈরি হলেও পিটার বাটলারের কচিকাঁচার বাংলাদেশ হার নিয়েই মাঠ ছাড়ে। ২-১ গোলের জয় নিয়ে প্রথমবারের মতো এশিয়া সফর শেষ করলো আজারবাইজানের মেয়েরা। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জয়ের পর বাংলাদেশের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানের জয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ জিতে নিয়েছে আজারবাইজান।
১৯ মিনিটে গোল করে আজারবাইজানকে এগিয়ে দিয়েছিলেন দলটির অধিনায়ক জাফারজাদে। মারিয়া মান্দা ৩৪ মিনিটে দুর্দান্ত ভলিতে সমতা ফেরান। ৮৪ মিনিটে রক্ষণের দূর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে আজারবাইজান ব্যবধান ২-১ করে। বাম দিক থেকে ইয়েলিজের ক্রস থেকে শটে গোল করেন মানি এরসা।
মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের একাদশে তিনটি পরিবর্তন এনে আজারবাইজানের বিপক্ষে দল সাজিয়েছেন পিটার বাটলার। শুরুর একাদশে ফেরান তহুরা, স্বপ্না ও নবিরনকে। তাতে বাংলাদেশের খেলার ধারও বেড়েছিল আগের ম্যাচের চেয়ে। তবে ফিজিক্যালি অ্যাডভান্টেজে থাকা আজারবাইজানের মেয়েরা লিড নিয়ে নেয় ১৯ মিনিটে।
ডান দিক থেকে স্বপ্না রাণী কর্নার এক হাতে ফিস্ট করেছিলেন আজারবাইজানের গোলরক্ষক শারিফোভা আইতাজ। বলটি পেয়ে যান বক্সের মাথায় দাঁড়ানো মারিয়া মান্দা। বলটি থামিয়ে একটু ঘুরে বাম পায়ের দুর্দান্ত এক ভলি নেন অভিজ্ঞ এই মিডফিল্ডার। আজারবাইজানের খেলোয়াড়-কোচ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন বলটির জালে জড়ানোর দৃশ্য। ৩৪ মিনিটে দেওয়া ওই গোলে আজারবাইজানের বিপক্ষে ম্যাচে ফেরে বাংলাদেশ। এর আগে ১৯ মিনিটে আজারবাইজানের অধিনায়ক জাফারজাদের হেডে পিছিয়ে পড়েছিল বাংলাদেশ।
দ্বিতীয়ার্ধে পিটার বাটলার দুটি পরিবর্তন করেন। তহুরাকে বসিয়ে নামা মামনী চাকমাকে এবং শামসুন্নাহার জুনিয়রকে বসিয়ে নামান উমেহলা মারামাকে। তাতে আক্রমণভাগের গতি আরো কমে যায়। আজারবাইজানের কোজ আসগারভ সিরিজ শুরুর আগে বলেছিলেন নারী ফুটবলে ইউরোপ ও এশিয়ার তেমন তফাৎ নেই। তবে আজারবাইজানের মেয়েরা মাঠে বুঝিয়ে দিয়েছেন তারা এশিয়ার চেয়ে কতটা এগিয়ে।
প্রথমবারের মতো এশিয়ার কোনো দলের বিপক্ষে তাদের খেলা হলো এই সিরিজ দিয়ে। প্রথমে মালয়েশিয়া ও পরে বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়া জয় করেই দেশে ফিরে যাচ্ছে নারী বিশ্বকাপের বাছাইয়ের প্রস্তুতি নেওয়া দলটি।
বাংলাদেশ একাদশ
রূপনা চাকমা, শিউলি আজিম, শামসুন্নাহার সিনিয়র, আফঈদা খন্দকার, মনিকা চাকমা, স্বপ্না রানী, মারিয়া মান্দা, তহুরা খাতুন (মামনী চাকমা), ঋতুপর্ণা চাকমা, শামসুন্নাহার জুনিয়র(উমেহলা) ও নবিরন খাতুন।
