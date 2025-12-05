  2. খেলাধুলা

ব্রিসবেন টেস্ট

অপরাজিতই থেকে গেলেন রুট, ১৪ বল যেতেই অলআউট ইংল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৩ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
জো রুটকে টলানো গেলো না। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিজের প্রথম সেঞ্চুরি তুলে অপরাজিতই থেকে গেলেন সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক। তবে ব্রিসবেন টেস্টে শেষ উইকেট জুটিটা দ্বিতীয় দিনে আর খুব বড় হয়নি। দিনের ১৪ বল যেতেই অলআউট হয়েছে ইংল্যান্ড।

৭৬.২ ওভারে ৩৩৪ রানে থেমেছে ইংল্যান্ড। ২০৬ বলে ১৫ বাউন্ডারি আর ১ ছক্কায় ১৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন রুট। ডগেটের বলে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ারে লাবুশেনের এক হাতে দুর্দান্ত ক্যাচ হয়ে শেষ ব্যাটার হিসেবে ফেরেন জোফরা আর্চার (৩৮)।

এর আগে প্রথম দিনে ইংল্যান্ডকে বলতে গেলে একাই টেনে নিয়েছেন জো রুট। ৯ উইকেটে ৩২৫ রান নিয়ে প্রথম দিন শেষ করে ইংলিশরা।

ব্রিসবেনে অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে টস জিতে ব্যাটিং করতে নামে ইংল্যান্ড। শুরুতেই ধাক্কা। মিচেল স্টার্কের তোপে ৫ রানের মধ্যে দুই ব্যাটার সাজঘরে। বেন ডাকেট আর ওলি পোপ দুজনই শূন্য।

তৃতীয় উইকেটে জ্যাক ক্রলিকে নিয়ে ১১৭ রানের জুটিতে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠেন জো রুট। মাইকেল নেসারের বলে ৭৬ রানে উইকেটরক্ষককে ক্যাচ দেন ক্রলি। ৩১ করে স্টার্কের শিকার হন হ্যারি ব্রুক।

বেন স্টোকস (১৯) পড়েন রানআউটের ফাঁদে। বোল্যান্ড শূন্য রানে বোল্ড করেন জেমি স্মিথকে। এরপরের তিন উইকেট স্টার্কের। টানা দুই ওভারে তিন শিকার করে ফাইফার পূর্ণ করেন বাঁহাতি এই পেসার। একে একে ফেরান উইল জ্যাকস (১৯), গুস এটকিনসন (৪) আর ব্রাইডন কার্সেকে (০)।

২৬৪ রানে ৯ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। তিনশ করাই তখন কঠিন। সেখান থেকে শেষ উইকেটে জোফরা আর্চারকে নিয়ে আরেকটি লড়াই রুটের। দশম উইকেটে তারা ৫৮ বলে তুলে দেন দ্রুতগতির ৭০ রান।

অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্ক ৭৫ রানে একাই নেন ৬ উইকেট।

