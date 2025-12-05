  2. খেলাধুলা

বিস্ফোরক দাবি বোয়াটেংয়ের

বার্সায় মেসির ছিল সব ক্ষমতা, ‘না’ করলে ট্রান্সফারও আটকে যেতো

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৯ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
বার্সায় মেসির ছিল সব ক্ষমতা, ‘না’ করলে ট্রান্সফারও আটকে যেতো

২০১৯ সালে ৩৮ বছর বয়সে ইতালিয়ান ক্লাব ওসাসুলো থেকে চমকপ্রদ ধারে বার্সেলোনায় যোগ দেন কেভিন-প্রিন্স-বোয়াটেং। তবে তিনি খেলেছিলেন মাত্র ৪ ম্যাচ।

সম্প্রতি জশ ম্যানসুরের ‘আনস্ক্রিপ্টেড পডকাস্টে’ বার্সায় নিজের চুক্তি নিয়ে কথা বলেছেন ঘানার এই সাবেক ফুটবলার। সেই আলাপচারিতায় উঠে এসেছে বার্সায় মেসির মতামত যেকোনো চুক্তির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করে। মেসির ক্ষমতা ছিল তার ট্রান্সফার আটকে দেওয়ার।

পডকাস্টে বোয়াটেং জানিয়েছেন, সে সময়ের দুই ক্রীড়া পরিচালক; যাদের একজন ছিলেন বার্সার সাবেক ডিফেন্ডার এরিক আবিদাল, তার দলে আসার পক্ষে ছিলেন। কোচের সমর্থনে অনুমোদন দিয়েছিলেন ক্লাবের প্রেসিডেন্টও। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। চুক্তি শেষ হওয়া তখন ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু এরপরই ঘটে অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

পরদিন চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য বোয়াটেং প্রস্তত ছিলেন। কিন্তু হুট করেই ক্লাব কর্তৃপক্ষ সকল প্রক্রিয়া থামিয়ে দেন। তারা বললো, ‘না, আমাদের আগে লিওর (মেসি) সঙ্গে কথা বলতে হবে।’ এটি শুনে হতবাক হয়ে পড়েন বোয়াটেং।

বোয়াটেং আরও বলেন, ‘তার (মেসি) এমন ক্ষমতা ছিল। আমি ঘুমাতে যাচ্ছিলাম, এই আশা নিয়ে যে লিও আমাকে পছন্দ করবে, বা আমাকে দলে মানানসই মনে করবে। আমি ভাবছিলাম, আগামীকাল বার্সেলোনার জার্সিতে স্বাক্ষর করতে পারব, কিন্তু যদি লিও ‘না’ বলে, তাহলে আমি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারব না।’

আইএন/এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।