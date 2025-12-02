প্রধান নির্বাচকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব কি তবে মিটলো লিটনের
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে দল তৈরি করা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন কুমার দাস। তাকে না জানিয়ে শামীম পাটোয়ারীকে দল থেকে বাদ দেওয়ায় প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু, এমনকি বোর্ডের দিকেও আঙুল তোলেন তিনি।
তবে আজ সিরিজ জয়ের পর দেখা মিললো অন্য লিটনের। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ শেষে তিনি জানালেন, মুহূর্তের উত্তেজনায় দু’দিক থেকেই হয়েছে ভুল, যা মিটমাট করে নিয়েছেন তারা।
এমনকি সংবাদ সম্মেলন শেষে আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত নেতৃত্বে থাকবেন কি না তা নিয়েও অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছিলেন ডানহাতি ব্যাটার। লিটনের অভিযোগের পর দল নির্বাচনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুও ভিডিও বার্তায় পালটা জবাব দেন। আচমকা অস্বস্তি তৈরি হয় দলে, বাংলাদেশ হেরেও যায় প্রথম ম্যাচে।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ ৮ উইকেটের জয়ে সিরিজ নিশ্চিত করার পর সংবাদ সম্মেলনে এসে এক সপ্তাহ আগের প্রসঙ্গে ফিরতে হয় লিটনকে। সেই পরিস্থিতি যে দেশের ক্রিকেটের জন্য আদর্শ কিছু ছিল না তা স্বীকার করে নেন তিনি।
লিটন বলেন, ‘দেখুন! হিট অব দ্য মোমেন্টে অনেক কিছু হয়েছে, দুই দিক থেকেই হয়েছে। কিন্তু যে জিনিসটা হয়েছে, সেটা ক্রিকেটের জন্য ভালো না। পরবর্তী সময় থেকে এই জিনিসগুলো হবে না এবং এরপর আমরা সুন্দর করে বসে কথা বলেছি। এটা ভালো একটা বিষয় ছিল।’
তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আগে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ ছুটে আসেন চট্টগ্রামে। টিম হোটেলেই আলোচনায় বসেন অধিনায়ক লিটন ও কোচ ফিল সিমন্সের সঙ্গে। এই আলোচনার পরই সবকিছু স্বাভাবিক হয়েছে বলে জানান লিটন। আগামী বিশ্বকাপে অধিনায়কত্ব না করার গুঞ্জনকেও উড়িয়ে দেন তিনি।
টাইগার অধিনায়ক বলেন, ‘আমি জানি না, এই কথাটা কেন আসছে। আমি তো সংবাদ সম্মেলনে বলিনি। না, না, এরকম কোনো কিছু না। এটা এমন একটা কাজ যা কোনো ক্রিকেট প্লেয়ারই করবে না (অধিনায়কত্ব এই সময়ে ছেড়ে দেওয়া)। ইনফ্যাক্ট, আমিও করব না। এতদিন ধরে একটা টিমকে একটা জায়গা থেকে টেনেছি, এই জায়গায় নিয়েছি। টিম গোছানো হয়েছে। আর প্রত্যেকটা প্লেয়ারের একটা স্বপ্ন থাকে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার। ওই জায়গা থেকে বলব যে, কখনোই এমন কিছু হবে না।’
এসকেডি/আইএইচএস/