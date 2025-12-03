  2. খেলাধুলা

সোহাগ গাজীর বৃথা সেঞ্চুরি, জিতে শীর্ষে উঠলো ময়মনসিংহ

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৫ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
সোহাগ গাজীর বৃথা সেঞ্চুরি, জিতে শীর্ষে উঠলো ময়মনসিংহ

জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ট রাউন্ডে বরিশালকে ৬৩ রানে হারিয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ। সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে আজ শেষ দিনে সোহাগ গাজী সেঞ্চুরি করেও বরিশালের হার ঠেকাতে পারেননি। ৩৭৯ রান তাড়ায় ৩১৬ রানে গুটিয়ে যায় বরিশাল।

এবারের আসরে এটি ময়মনসিংহের দ্বিতীয় জয়। সবমিলিয়ে ৬ ম্যাচে ২ জয় ও ৪ ড্র-তে ৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠলো ময়মনসিংহ। দুই ইনিংসে ৯৯ রান ও ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা ময়মনসিংহের আবু হায়দার রনি।

চতুর্থ ইনিংসে রান তাড়ায় ৪ উইকেটে ১০৮ রান নিয়ে আজ (৩ ডিসেম্বর) দিন শুরু করে বরিশাল। দিনের শুরুতেই আগের দিনের সেট দুই ব্যাটার তাসামুল হক ও জাহিদুজ্জামান খানকে হারায় তারা। ৮০ রান করেন জাহিদ আর তাসামুলের ব্যাট থেকে আসে ৪১ রান।

এরপর মঈন খানকে নিয়ে ৭৫ রানের জুটি গড়েন সোহাগ গাজী। শেষদিকে একাই বরিশালের আশা বাঁচিয়ে রাখেন তিনি। ১৪১ বলে পূর্ণ করেন সেঞ্চুরি। প্রথম শ্রেনীর ক্রিকেটে এটা তার দশম শতক। তবে ২৯৭ রানে সোহাগ ফিরলেই নিভে যায় বরিশালের আশার প্রদীপ। শেষ পর্যন্ত ৩১৬ রানে অল আউট হয় বরিশাল।

এর আগে প্রথম ইনিংসে ৩৫৪ রান করে ময়মনসিংহ। জবাবে ২১৭ রানে গুটিয়ে যায় বরিশাল। এরপর ২৪২ রানে ইনিংস ঘোষণা করে ময়মনসিংহ, তাতে বরিশালের জয়ের জন্য লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৭৯। সোহাগ গাজী সেঞ্চুরি করলেও বাকিদের ব্যর্থতায় লক্ষ্য টপকাতে পারেনি তারা।

এসকেডি/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।