জাতীয় ক্রিকেট লিগ
চোট নিয়েও সৌম্যর ফিফটি, ঢাকা-খুলনা ম্যাচ ড্র
আগেরদিন দ্বিতীয় ইনিংসে খুলনার টপ অর্ডার দেখেই কৌতূহল জাগে, সৌম্য সরকার কোথায় গেলেন! ওপেনার হয়েও ব্যাটিং অর্ডাএর নামতে নামতে মঙ্গলবার নামলেন ৭ নম্বরে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, গতকালই কুঁচকিতে চোট পান এই বাঁ-হাতি ব্যাটার।
পুরোপুরি ফিট না হলেও অবস্থার উন্নতি হওয়ায় আজ (বুধবার) ব্যাটিংয়ে নামেন তিনি। পুরোপুরি সুস্থ না হলেও দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন সৌম্য। তার ব্যাট থেকে আজ আসে অসাধারণ এক ফিফটি। তবে তার ফিফটি ম্যাচের ফলে প্রভাব ফেলতে পারেনি। কারণ, খুলনা বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডে স্বাগতিক ও ঢাকার বিভাগের ম্যাচ ড্র হয়েছে।
৬ ম্যাচে ২ জয়, ৩ ড্র ও ১ হারে ৭ পয়েন্ট নিয়ে জাতীয় লিগের টেবিলের তিন নম্বরে খুলনা। সমান ম্যাচে ৫ ড্র ও ১ হার ৫ পয়েন্ট নিয়ে ঢাকার অবস্থান ৬ নম্বরে।
এর আগে আজ (বুধবার) ৫ উইকেটে ১৪৯ রান নিয়ে দিন শেষ করা খুলনা ষষ্ঠ উইকেট হারায় ১৮৭ রানে। ৫৫ রান করে ফেরেন সৌম্য। ৭১ বলের ইনিংসে হাঁকান ৫ চার ও ২ ছক্কা।
এর আগে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে গড়েন ৭৮ রানের জুটি। ৫৭ বলে ৫ চারে ৩২ রান করেন জিয়া। শেষ পর্যন্ত ২৮০ রানে অল আউট হয় খুলনা। চতুর্থ ইনিংসে ঢাকার সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৬৪ রান। ঢাকা ৬ উইকেট হারিয়ে ১২৩ রান তুললে ড্র মেনে নেয় দুই দল।
রান তাড়া করতে নেমে ২৬ রানেই ৩ উইকেট হারায় ঢাকা। এরপর রায়ান রাফসান ও আশিকুর রহমান শিবলি মিলে গড়েন ৫২ রানের জুটি। রাফসান করেন ৫৪ রান ও শিবলির ব্যাট থেকে আসে ২৩ রান। খুলনার হয়ে ২ উইকেট নেন বাঁ-হাতি পেসার মেহেদী হাসান রানা।
সংক্ষিপ্ত স্কোরকার্ড
খুলনা ১ম ইনিংস: ১৯৪/১০, ৫৯.৩ ওভার (মোহাম্মদ মিঠুন ৫৯, শেখ পারভেজ জীবন ৩৪; সুমন খান ৩/৩২, মাহফুজুর রহমান রাব্বি ৩/৬৬, ফয়সাল ২/৩৭ ও সালউদ্দিন শাকিল ২/৪০) ও ২য় ইনিংস: ২৮০/১০, ১০২.৪ ওভার (ইমরানউজ্জামান ৬৬, সৌম্য সরকার ৫৫, জিয়াউর রহমান ৩২; সুমন খান ৩/৪৮)।
ঢাকা ১ম ইনিংস: ৩১০/১০, ১০৮.২ ওভার (ফয়সাল আহমেদ রায়হান ৭৭, জিসান আলম ৫৭, মার্শাল আইয়ুব ৫৩, আনিসুল ইসলাম ইমন ৪৮; আওলাদ হোসেন ৪/৭৯, জিয়াউর রহমান ২/৫১) ও ২য় ইনিংস: ১২৩/৬, ৩০ ওভার (রায়ান রহমান ৫৪, আশিকুর রহমান শিবলি ২৩; মেহেদী হাসান রানা ২/৩৪, জিয়াউর রহমান ২/১৫)।
ফল: ড্র। ম্যাচ সেরা: ফয়সাল আহমেদ।
এসকেডি/আইএইচএস/