ব্রিসবেনে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে ইংল্যান্ড

ব্রিসবেনে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে ইংল্যান্ড
অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টটি দিবা-রাত্রির। সেই গোলাপী বলের টেস্টে টসে জিতে আগে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস। প্রথম টেস্টের মতো দ্বিতীয় টেস্টেও টস জিতলেন এবং ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ব্রিসবেনের গ্যাবায় বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টায় মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টটি।
সিরিজের প্রথম ম্যাচ পার্থে মাত্র দুই দিনে শেষ হয়েছে বোলারদের দাপটে। দিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের বোলাররা আর সুবিধা করতে পারেননি। ট্রাভিস হেড ৮৩ বলে ১২৩ রানের মারকুটে ইনিংস খেলে সহজ করে দেন দলের জয়।
দুই দলেই আছে পরিবর্তন। দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে অজি স্কোয়াডে। জস ইংলিশ ও নেসার এসেছে অজিদের স্কোয়াডে উসমান খাজা ও নাথান লায়নের পরিবর্তে। ইংল্যান্ডের একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন মার্ক উড, তার পরিবর্তে একাদশে এসেছেন উইল জ্যাকস।
টসে জিতে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস বলেন, ‘আমরা আগে ব্যাটিং করবো। আপনি দেখেন কীভাবে পরিস্থিতি এগোয়—ভিন্ন ধরনের কন্ডিশনে ব্যাটিং করার সুযোগ পেলে আপনি নিজেকে ভালো অবস্থানে রাখতে পারেন, কারণ জানেন আপনি তুলনামূলকভাবে সহজ কন্ডিশনে ব্যাট করবেন। এই ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য আমরা অতিরিক্ত সময় পেয়েছি, আর ছেলেরা মাঠে নামার জন্য উদগ্রীব। উইকেট কেমন আচরণ করবে, তা নিয়ে আমি খুব একটা নিশ্চিত নই। তবে আমাদের রান বোর্ডে তোলার সুযোগ আছে। এখন পর্যন্ত আমার অধিনায়কত্বের সবচেয়ে বড় সপ্তাহ বলতে পারেন, কিন্তু আমরা ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি এবং সবাই মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত এখানে ভিন্ন ধরনের কন্ডিশন। এই ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নিতে আমাদের অতিরিক্ত সময়ও পেয়েছি।’
অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ বলেন, ‘আপনি যদি ভালো ব্যাটিং করেন, তাহলে ম্যাচকে নিজের মতো করে পরিচালনা করার সুযোগ পাবেন। আশা করছি আমরা ভালো বোলিংও করতে পারবো। (কামিন্সকে নিয়ে) সে বেশ কাছাকাছি ছিল, সব কিছুই ঠিকঠাক করেছে। তবে এই ম্যাচে তাকে খেলানো একটু ঝুঁকিপূর্ণ হতো। (ইংলিসের ব্যাটিং পজিশন) সে মিডল-অর্ডারে ব্যাট করবে। নেসার লায়নের জায়গায় দলে এসেছে। গোলাপী বলে আলোয় খেলার সময় কিছুটা বাড়তি সহায়তা পাওয়া যায়। আমরা অতীতে ভালো করেছি, তবে এটা নতুন ম্যাচ। পরিবেশটা দারুণ হবে।’
ইংল্যান্ড একাদশ
জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, অলি পোপ, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ (উইকেটকিপার), উইল জ্যাকস, গাস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্স, জোফরা আর্চার
অস্ট্রেলিয়া একাদশ
জেক ওয়েদারাল্ড, ট্রাভিস হেড, মারনাস লাবুশেন, স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), ক্যামেরন গ্রিন, জশ ইংলিস, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটকিপার), মাইকেল নেসার, মিচেল স্টার্ক, স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডান ডগেট।
