ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট
লাথাম-রাচিনের সেঞ্চুরিতে কিউইদের লিডের পাহাড়
প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৩১ রানে অলআউট হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। এরপর অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দ্রুত অলআউট করে কিউইরা। ১৬৭ রানে অলআউট করে ৬৪ রানের লিড পায় স্বাগতিকরা। এবার দ্বিতীয় ইনিংসে লিডের পাহাড় গড়ছে নিউজিল্যান্ড। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ৪ কিউইদের বোর্ডে রান ৪ উইকেটে ৪১৭। এতে করে লিড দাঁড়িয়েছে ৪৮১।
অধিনায়ক টম লাথাম ও রাচিন রবীন্দ্রর হার না শতকে সম্ভব হয়েছে ৪০০ ছাড়ানো লিড। দুজনে মিলে গড়েন ২৭৯ রানের জুটি। আউট হওয়ার আগে লাথাম ১৪৫ ও রাচিন খেলেন ১৭৬ রানের ইনিংস।
দিনের খেলা শেষ হয়ে গেলেও এখনও ইনিংস ঘোষণা করেনি লাথামরা। চতুর্থ দিন অলআউট হওয়ার আগপর্যন্ত ব্যাটিং করবে বলেই মনে হচ্ছে স্বাগতিকরা। দ্বিতীয় দিন বিনা ৩২ রান নিয়ে খেলা শেষ করা নিউজিল্যান্ড তৃতীয় দিনে বোর্ডে রান যোগ করেছে আরও ৩৮৫। গতকাল (বুধবার) দিনশেষে লিড ছিল ৯৬। তৃতীয় দিনে তা বেড়ে এখন ৪৮১ রান।
নিউজিল্যান্ডের ডেভন কনওয়ে ৩৭, কেন উইলিয়ামসন ৯ রান করে আউট হওয়ার পর ২৭৯ রানের দায়িত্বশীল জুটি গড়ে শক্ত অবস্থানে দলকে নিয়ে যান লাথাম ও রাচিন। দুজনই অবশ্য আউট হয়েছেন ৩১ রানের ব্যবধানে।
উইল ইয়ং ২১ ও মাইকেল ব্রেসওয়েল অপরাজিত আছেন ৬ রানে। জোড়া উইকেট শিকার করেছেন কেমার রোচ ও শিল্ডস।
টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪১৮ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তিটা দখলে আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজেরই। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২০০৩ সালে এই রান তাড়া করে জিতেছিল উইন্ডিজরা। এতদিনে এরচেয়েও বড় লক্ষ্য সামনে আসার পরও কোনো দল সফল হতে পারেনি। এখন দেখার বিষয় ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে কত লক্ষ্য পায় ক্যারিবিয়রা। আর সেটি তারা টপকাতে পারে কিনা।
