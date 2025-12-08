বিপিএলে ধারাভাষ্য দেবেন রমিজ রাজা-ওয়াকার ইউনুস

বিপিএলে ধারাভাষ্য দেবেন রমিজ রাজা-ওয়াকার ইউনুস
বিপিএলের আসন্ন ১২তম আসরে ধারাভাষ্য দেবেন পাকিস্তানের সাবেক দুই তারকা ক্রিকেটার রমিজ রাজা এবং ওয়াকার ইউনুস। এক ভিডিও বার্তায় দুজনই এটি নিশ্চিত করেছেন।
রমিজ বলেন, ‘আমি রমিজ রাজা বলছি, এই মৌসুমে বিপিএল দেখুন আমার সঙ্গে। অপেক্ষা করতে পারছি না আসর শুরু হওয়ার!’
আর ওয়াকার বলেন, ‘আমি আসছি বিপিএলে, আসুন আমার সঙ্গে বিপিএল দেখুন। আমি বিভিন্ন খেলোয়াড়, ম্যাচে ধারাভাষ্য দেবো। অবশ্যই বিপিএল বিশ্বের অন্যতম সেরা লিগ।’
এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার জেমি কক্স এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্যামুয়েল বদ্রিকেও দেখা যেতে পারে বিপিএলে ধারাভাষ্য দিতে। উপস্থাপকের দায়িত্ব থাকা জয়নব আব্বাসও বেশ কিছু ম্যাচে ধারাভাষ্য দিতে পারেন বলে জানা গেছে।
আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্দা উঠবে বিপিএলের এবারের আসরের। সিলেটের পর চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় ফিরে পর্দা নামবে ২৯ দিনের এই টুর্নামেন্টের।
