হারমান-যুবরাজের নামে চন্ডিগড় স্টেডিয়ামে স্ট্যান্ড

হারমান-যুবরাজের নামে চন্ডিগড় স্টেডিয়ামে স্ট্যান্ড
নিউ চন্ডিগড় স্টেডিয়ামের গ্যালারি নামকরণ করা হয়েছে ভারত নারী দলের অধিনায়ক হারমানপ্রিত কর ও সাবেক পুরুষ দলের অলরান্ডার যুবরাজ সিং। দুজনই ভারতের হয়ে জিতেছেন বিশ্বকাপ।
দিনকয়েক আগেই অধিনায়ক হিসেবে নারী দলকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন হারমান আর ২০১১ পুরুষদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট ছিলেন যুবরাজ। তিনি অবশ্য ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও জিতেছেন।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ মাঠে গড়ানোর আগে উদ্বোধন করা হয় স্ট্যান্ড দুটি।
বিশেষ এই মুহূর্তে মাঠে হারমান ও যুবরাজকে ঘিরে উপস্থিত ছিলেন তাদের সতীর্থ, পরিবার ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। উদ্বোধনের আগে ম্যাচকে কেন্দ্র করে প্রি-টকেও কথা বলেন যুবরাজ।
২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে যান যুবরাজ সিং। ২০০০ সালে অভিষেক হয়েছিল তার জাতীয় দলে। ভারতের হয়ে ৪০ টেস্ট, ৩০৪ ওয়ানডে ও ৫৮ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি।
সবশেষ ভারতের জার্সিতে মাঠে নেমেছিলেন ২০১৭ সালে। ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ৩৬২ রান ও ১৫ উইকেট নিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন টুর্নামেন্ট সেরা। ভারতের শিরোপা জয়ে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
গত নভেম্বরে ভারতের প্রথম নারী বিশ্বকাপ জয়ের নেতৃত্ব দেওয়া হরমনপ্রিত কর নারী ক্রিকেটের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক অভিষেক করা এই আক্রমণাত্মক ব্যাটার এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৬ টেস্ট, ১৬১ ওয়ানডে ও ১৮২ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ।
আইএন