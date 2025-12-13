  2. খেলাধুলা

ইতিহাসের পাতায় বাহরাইনের পেসার

প্রকাশিত: ১২:১৮ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ইতিহাসের পাতায় বাহরাইনের পেসার

ভুটানের বিপক্ষে অসাধারণ বোলিং করে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিলেন বাহরাইনের পেসার আলি দাউদ। মাত্র ১৯ রান খরচায় ৭ উইকেট শিকার করে বনে গেলেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের দ্বিতীয় সেরা বোলিং ফিগারের মালিক।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাহরাইনের ৩৩ বছর বয়সী পেসার দ্বিতীয় বোলার হিসেবে শিকার করলেন ৭ উইকেট। ভুটানের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে এই পারফরম্যান্স করেন তিনি।

বাহরানের ছুঁড়ে দেওয়া ১৬১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দাউদের তোপের মুখে পড়ে ভুটানের ব্যাটাররা। ইনিংসের তৃতীয় ওভারে বোলিং করতে এসেই দুই উইকেট তুলে নিয়ে ১১ রানে ৩ উইকেটের পতন ঘটান তিনি ভুটানের।

এরপর ভুটান চতুর্থ উইকেটে ৬৭ রানের জুটি গড়ে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তবে শেষদিকে দাউদের দুর্দান্ত স্পেল সেই আশাও ভেঙে দেয়। ইনিংসের ১৬তম ওভারে তিনটি উইকেট নেন এবং পরের ওভারে আরও দুটি উইকেট তুলে নিয়ে সাত উইকেট পূর্ণ করেন। শেষ পর্যন্ত বাহরাইন ম্যাচটি ৩৫ রানে জয় লাভ করে।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৭ উইকেট শিকার করে প্রথম স্থানে আছেন মালয়েশিয়ার সিরাজুল ইদ্রুস। ২০২৩ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে চীনের বিপক্ষে ৮ রান খরচায় ৭ উইকেট শিকার করেন তিনি।

