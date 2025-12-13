‘সিলেটের জামাই’ মঈন আলি আসছেন বিপিএলে
অনেকেই হয়তো এই তথ্যটা জানেন, ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার মঈন আলির স্ত্রী যুক্তরাজ্যে বড় হলেও তার মূল বাড়ি বাংলাদেশের সিলেটে। সেই হিসেবে মঈনকে ডাকা হয় ‘সিলেটের জামাই’।
জামাইকে এবার আপ্যায়ন করার সুযোগ পাচ্ছেন সিলেটবাসী। মঈন আলিকে সরাসরি চুক্তিতে দলে নিয়েছেন সিলেট টাইটান্স। সেই খবর নিশ্চিত করে ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের ফেসবুক পেজে লিখেছে, ‘দোলাভাই যেহেতু আইচ্ছইন তে তো সিলেটবাসি ইবার মিষ্টি খাইলাইতা, ইনশাআল্লাহ।’
নিলামের পর দলগুলো বেশ কয়েকজন বিদেশি ক্রিকেটারকে স্কোয়াডে যুক্ত করেছে। সেভাবেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন মঈন আলি। সাবেক এই তারকা অলরাউন্ডার বিপিএলে দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে চার আসরে খেলেছেন।
২০২৪ পর্যন্ত সর্বশেষ তিন আসরে মঈন খেলেছেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে। এর মধ্যে দু’বার শিরোপাও জিতেছেন। প্রথমবার সিলেট ফ্র্যাঞ্চাইজিতে দেখা যাবে এই অলরাউন্ডারকে।
