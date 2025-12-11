বিয়ে স্থগিতের পর প্রথমবার প্রকাশ্যে এসে যা বললেন স্মৃতি

বিয়ে স্থগিতের পর প্রথমবার প্রকাশ্যে এসে যা বললেন স্মৃতি
সাম্প্রতিক সময়ে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বেশ আলোচনায় আছেন ভারত নারী ক্রিকেট দলের তারকা স্মৃতি মান্ধানা। বিশ্বকাপজয়ী সহ-অধিনায়ক জানালেন – গত ১২ বছরে একটি সত্য পরিষ্কার হয়েছে যে ক্রিকেটের চেয়ে বেশি প্রিয় আরকিছুই নেই তার কাছে।
গত রোববার ইনস্টাগ্রামে একই সময়ে বিবৃতি দিয়ে বিয়ে বাতিলের খবরটি নিশ্চিত করেন পলাশ ও স্মৃতি। ক্ষোভ প্রকাশ করে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন পলাশ।
গত ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্রে সাংলিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল স্মৃতি মান্ধানা ও পলাশ মুচ্ছলের। কিন্তু আকস্মিক থেমে যায় সকল আয়োজন। প্রথমে জানা যায়, স্মৃতির বাবা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। এরপর পলাশের হাসপাতালে ভর্তির খবরও আসে। ধীরেধীরে সব সামনে আসতে শুরু করে আসল সত্য। আর সেটি হলো – স্মৃতির সঙ্গে প্রতারণা করেছেন পলাশ।
বিয়ে বাতিল হওয়ার পর প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে আসেন স্মৃতি অ্যামাজন সম্ভাবের সংবাদ সম্মেলনে এসে কথা বলেছেন কি তাকে জীবনে সবচেয়ে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। স্মৃতি বলেন, ‘ক্রিকেটের চেয়ে বেশি ভালোবাসি এমন কিছু আছে বলে মনে হয় না। ভারতের জার্সি পরাই সবচেয়ে বড় প্রেরণা। আপনি যাই পার করুন না কেন, এই একটি চিন্তাই সবকিছু ভুলিয়ে দেয়।’
শৈশবেও স্মৃতি জানতেন, তিনি কী চান। স্মৃতি জানালেন, ‘ব্যাটিং নিয়ে মগ্নতা সবসময়ই ছিল। আশেপাশের মানুষ সেটা বুঝতে পারত না, কিন্তু আমার মাথায় ছিল একটাই লক্ষ্য — বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হিসেবে পরিচিত হওয়া।’
সম্প্রতি ঘরের মাঠে ভারতের হয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছেন স্মৃতি। সেই জয়কে বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম ও হতাশার ফলাফল হিসেবে বর্ণনা করেন, ‘এই ট্রফি হলো সেই সবকিছুর পরিণতি, যেগুলোর জন্য আমরা লড়াই করেছি। এক দশকেরও বেশি সময় খেলছি, মাঝেমধ্যেই জিনিসগুলো আমাদের পক্ষে যায়নি।’
