রিয়ালের মাঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সিটির জয়

রিয়ালের মাঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সিটির জয়
এক গোলে পিছিয়ে থাকার পরও রিয়াল মাদ্রিদের মাঠেই স্বাগতিকদের ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে দারুণ এক জয় তুলে নিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। এই পরাজয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে রিয়াল কোচ জাবি আলোনসোর চাকরি। হতশ্রী পারফরম্যান্স, খেলোয়াড়দের সঙ্গে দ্বন্দ্বসহ একাধিক ঘটনায় আরও চাপ বাড়লো রিয়াল কোচের ওপর।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে এগিয়ে গিয়েছিল রিয়ালই আগে। রদ্রিগোর গোলে প্রথমার্ধে এগিয়ে যাওয়া রিয়াল ওই অর্ধেই দুই গোল হজম করে হেরেছে ২-১ ব্যবধানে।
মৌসুমের ক্লাবটির শীর্ষ গোলদাতা কিলিয়ান এমবাপ্পে বেঞ্চে থাকায় ভুগতে হয়েছে। মাঠে নামার অবস্থায় না থাকায় ফরাসি তারকার অনুপস্থিতে হতাশার পরাজয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে স্বাগতিকরা।
ম্যাচের শুরুর দুই মিনিটেই পেনাল্টি পায় রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাথিউস নুনেস ফাউল করেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে। তবে ভিএর চেক করে সেটিকে বক্সের বাইরে থেকে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত জানানো হয়। ফেদেরিকো ভালভের্দে সেই ফ্রি-কিক থেকে প্রায় গোল করেই ফেলেছিলেন, কিন্তু তার জোরালো শটটি অল্পের জন্য বাইরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরেই চনমনে ভিনিসিয়ুস দূরপাল্লার একটি চিপে গোলের খুব কাছে গিয়েছিলেন।
শুরুতেই বেশকিছু আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়ার পর ধারণা করা হচ্ছিল সিটি ম্যাচে নিজেদের চাপের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। বল দখলেও আধিপত্য দেখাতে শুরু করে ক্লাবটি। কিন্তু পরক্ষণেই পাল্টা আক্রমণে জুড বেলিংহামের পাস পেয়ে জাল কাঁপান রদ্রিগো ২৮ মিনিটে। মার্চের পর এটি তার ক্লাবের জার্সিতে প্রথম গোল।
এই গোলে অবশ্য বিচলিত করা যায়নি সিটিকে। মিনিট সাতেক পর ম্যাচের ৩৫ মিনিটেই সমতায় ফেরে ক্লাবটি নিকো ও’রেইলির করা গোলে। সমতায় ফেরার পর ইংলিশ ক্লাবটি খেলা ঘুরিয়ে দেয় প্রথমার্ধের শেষদিকে। আন্তেনিও রুডিগারের ধাক্কায় বক্সে আর্লিং হালান্ড পড়ে গেলে পেনাল্টি পায় সিটি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গোল করে দলকে লিড এনে দেন হালান্ড।
দ্বিতীয়ার্ধে একাধিকবার প্রচেষ্টা চালিয়েও সমতা ফেরানো গোলের দেখা পায়নি স্বাগতিকরা। বেলিংহাম একটি বল চিপ করলেও সেটি চলে যায় ওপর দিয়ে। বদলি নামা এনদ্রিকের হেড ফিরে আসে পোস্ট থেকে। ফলে শেষ পর্যন্ত জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ইংলিশ ক্লাবটি।
আইএন