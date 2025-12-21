হালান্ডের জোড়া গোলে জিতলো সিটি

হালান্ডের জোড়া গোলে জিতলো সিটি
আর্লিং হালান্ডের জোড়া গোলে বিপর্যস্ত ওয়েস্ট হ্যামকে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। ফলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা পাঁচ জয়ের দেখে পেয়েছে ক্লাবটি।
এই জয়ের টেবিলের শীর্ষে কিছুক্ষণের জন্য জায়গা করে নিয়ছিল সিটি। কিন্তু এভারটনের বিপক্ষে জিতে সেই স্থান আবারও পুনরুদ্ধার করে নেয় আর্সেনাল।
ইতিহাদে জয় পেতে হলে নুনো এস্পিরিতো সান্তোর ওয়েস্ট হ্যামকে জয় পেতে হলে ভালো শুরুর বিকল্প ছিল না। কিন্তু ম্যাচের পঞ্চম মিনিটে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় আর্লিং হালান্ড গোল করে ভেস্তে যায় সেই আশা।
খুব সহজেই ভেঙে পড়ে ওয়েস্ট হ্যামের রক্ষণ। গোল করার কিছুক্ষণের মধ্যেই নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার হালান্ড কাছ থেকে ফাঁকা হেডে বল বাইরে পাঠান। আর তিজানি রেইন্ডার্স নিচু শটে আরিওলাকে দারুণ সেভ করতে বাধ্য করেন।
ডাচ মিডফিল্ডার রেইন্ডার্স অবশ্য বিরতির সাত মিনিট আগে ম্যাচের ৩৮ মিনিটে গোলের খাতা খোলেন। হালান্ডের পাস পেয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে শক্তিশালী শটে জাল কাঁপান তিনি।
দ্বিতীয়ার্ধে ওয়েস্ট হ্যাম ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে। কিন্তু জ্যারড বোয়েন তীক্ষ্ণ কোণ থেকে নেওয়া শটে কেবল পাশের জালেই বল জড়াতে পারেন এবং আরেকটি শট টেনে বাইরে পাঠান।
এরপর ৬৯ মিনিটে হালান্ডের দ্বিতীয় গোল হ্যামারদের জন্য আনন্দহীন এক বড়দিন নিশ্চিত করে দেয়, কারণ তারা এখনো অবনমন অঞ্চলের ভেতরেই আটকে রয়েছে।
আইএন