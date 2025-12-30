খালেদা জিয়ার জানাজা হতে পারে বুধবার বাদ জোহর
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দাফন হবে তার স্বামী শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে। আর জানাজার সম্ভাব্য সময় বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বাদ জোহর।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকাল মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হবে। সংসদ ভবন এলাকায় তার জানাজা হবে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারের (জিয়া উদ্যানে) ওখানেই তাকে দাফন করা হবে।
জানাজা কখন হবে- জানতে চাইলে আব্দুর রশিদ বলেন, সেই সিদ্ধান্তটা হবে একটু পর হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটা মিটিং আছে সাড়ে ১২টায়, সেখানে এই সিদ্ধান্ত হবে। তবে সম্ভাব্য সময় বলতে পারি আগামীকাল (বুধবার) জোহরের পর।
এভারকেয়ার হাসপাতালে ৩৭ দিন ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে মারা যান বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। গত ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল বেগম খালেদা জিয়াকে। এরপর থেকে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।
