এভারকেয়ারের সামনে মাদরাসার শিক্ষার্থীদের কোরআন তেলাওয়াত

এভারকেয়ারের সামনে মাদরাসার শিক্ষার্থীদের কোরআন তেলাওয়াত
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জন্য রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে কোরআন তেলাওয়াত করছেন মাদরাসার শিক্ষক ও শিশু শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে তারা সেখানে আসেন। এরপর হাসপাতালের ঠিক উল্টোদিকে ফুটপাতে বসে তারা এ তেলাওয়াত শুরু করেন।
কোরআন তেলাওয়াতকারীদের মধ্যে ৮ জন শিক্ষার্থী এবং দুজন শিক্ষক। তারা রাজধানীর ভাটারা এলাকার তাদরিবুল কোরআন হাফেজি মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী।
শিক্ষার্থীদের নিয়ে সকালে এভারকেয়ারের সামনে আসেন তাদরিবুল কোরআন হাফেজি মাদরাসার শিক্ষক ক্বারি মাওলানা মো. বেলাল হোসেন ও মুফতি আসাদুল্লাহ।
মুফতি আসাদুল্লাহ জাগো নিউজকে বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর শুনে আমরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে এখানে এসেছি। ওদের মধ্যে কয়েকজন হাফেজ। কয়েকজন প্রায় শেষের পথে। আমরা এসেছি মরহুমার জন্য কোরআন খতম দিতে। এ কোরআন খতমের সওয়াব যেন মরহুমা পান এনং আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন সেজন্য আমরা তেলাওয়াত করছি। কোরআন খতম শেষে মোনাজাত করে আমরা চলে যাবো।
এএএইচ/এএমএ/জেআইএম