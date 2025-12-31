  2. খেলাধুলা

গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডেমিয়েন মার্টিন

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২৩ এএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার ডেমিয়েন মার্টিন। মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে কুইন্সল্যান্ডের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন তিনি। বক্সিং ডে টেস্টের দিন অসুস্থ হন তিনি।

তার অসুস্থতার খবরটি নিশ্চিত করেছে ইএসপিএনক্রিকইনফো। ৫৪ বছর বয়সী মার্টিনকে কৃত্রিমভাবে কোমায় রাখা হয়েছে এই মুহূর্তে।

তার অসুস্থতার খবরটি সামনে আসার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তার সুস্থতা কামনায় পোস্ট করেছেন সাবেক ও বর্তমান অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা।

এক্সে সাবেক ক্রিকেটার ড্যারেন লেহম্যান লিখেছেন, ‘ডেমিয়েন মার্টিনের জন্য অনেক ভালোবাসা ও প্রার্থনা। শক্ত থাকো, লড়াই চালিয়ে যাও কিংবদন্তি। পরিবারের জন্যও ভালোবাসা।’

মার্টিনের পরিবারের পক্ষ থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যাডাম গিলক্রিস্ট জানান, ‘সে সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা পাচ্ছে। তার সঙ্গী আমান্ডা ও পরিবার জানেন, অসংখ্য মানুষ তার জন্য প্রার্থনা ও শুভকামনা জানাচ্ছেন।’

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী টড গ্রিনবার্গ বলেন, ‘ডেমিয়েনের অসুস্থতার খবর শুনে আমি গভীরভাবে দুঃখিত। এই সময়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ও পুরো ক্রিকেট মহলের শুভকামনা তার সঙ্গে রয়েছে।’

৫৪ বছর বয়সী সাবক এই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ১৯৯২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত খেলেছেন ৬৭টি টেস্ট। ২০০৬ অ্যাশেজ সিরিজ চলাকালীন অবসর নেন মার্টিন। টেস্ট ক্যারিয়ারে তার নামের পাশে ৪৬.৩৭ গড়ে রয়েছে ৪৪০৬ রান। করেছেন ১৩টি সেঞ্চুরি।

তবে সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় ২০০৩ বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের সদস্য হয়ে। ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে অপরাজিত ৮৮ রানের ইনিংস খেলে রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে গড়েন ২৩৪ রানের জুটি।

আইএন

