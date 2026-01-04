বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশ দল ভারত সফর করবে না: বিসিবি

বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশ দল ভারত সফর করবে না: বিসিবি
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মাঠে গড়াবে ভারত ও শ্রীলঙ্কায়। ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সব ম্যাচই হওয়ার কথা ভারতে। তবে বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে উগ্রবাদীদের দাবির মুখে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিলো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।
বিসিবির পক্ষ থেকে আইসিসিকে দেওয়া এক চিঠিতে লিখেছে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ভারতের মাটিতে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলতে চায় না। আইসিসির কাছে অনুরোধ করা হয়েছে বাংলাদেশের ম্যাচ যেন ভারতের বাইরে অন্য কোনো ভেন্যুতে নেওয়া হয়। আজ (রোববার) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়টা জানিয়েছে বিসিবি।
গত মাসে নিলাম থেকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে ভেড়ায় আইপিএলের দল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এরপর থেকে বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে আইপিএলে খেলতে না দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নামে ভারতের উগ্রবাদী হিন্দুত্ববাদীরা। নানান হুমকির মুখে এক পর্যায়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই কলকাতাকে নির্দেশ দেয়, মোস্তাফিজকে স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়ার জন্য।
যেখানে একা এক মোস্তাফিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না ভারত, সেখানে পুরো বাংলাদেশ দলকে কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে? এমন পরিস্থিতিতে আসন্ন বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়।
এরপর আজ দুপুরে জরুরি মিটিংয়ে বসেন সরকারের প্রতিনিধি ও বিসিবির ১৭ জন পরিচালক। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এই পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই বাংলাদেশ দলকে ভারতে পাঠানো যাবে না।
বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানায়, ‘ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে গত ২৪ ঘণ্টায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেছে বিসিবি। সভায় ভারতে নির্ধারিত ম্যাচগুলোতে বাংলাদেশ জাতীয় দলের অংশগ্রহণ ঘিরে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে নিরাপত্তা ও সার্বিক পরিবেশ নিয়ে বিদ্যমান উদ্বেগ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।’
‘বর্তমান পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন, ভারতের মাটিতে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে বাড়তে থাকা উদ্বেগ এবং বাংলাদেশ সরকারের পরামর্শের আলোকে বিসিবির পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশ জাতীয় দল টুর্নামেন্ট (বিশ্বকাপ) খেলতে ভারতে সফর করবে না।’
একই বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, ‘এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে, ইভেন্টের আয়োজক সংস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে বিসিবি— যেন বাংলাদেশের সব ম্যাচ ভারতের বাইরে অন্য কোনো ভেন্যুতে স্থানান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।’
বিসিবির বিশ্বাস, ‘বাংলাদেশি খেলোয়াড়, দলীয় কর্মকর্তা, বোর্ড সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি একটি নিরাপদ ও উপযুক্ত পরিবেশে দলের (বিশ্বকাপ) টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আশা করছে, আইসিসি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবে এবং এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত জানাবে।’
নিরাপত্তা ইস্যুতে ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারত তাদের ম্যাচগুলো খেলেছে শ্রীলঙ্কায়। একই কারণে এবারও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো খেলবে শ্রীলঙ্কায়।
এসকেডি/আইএইচএস/