যে কারণে ইমনকে ওপেনিংয়ে ফেরালো সিলেট

যে কারণে ইমনকে ওপেনিংয়ে ফেরালো সিলেট
সাধারণত ওপেনিংয়েই দেখা যায় পারভেজ হোসেন ইমনকে। তবে এবারের বিপিএলে প্রথম পাচ ম্যাচে তাকে চার নম্বরে ব্যাটিং করিয়েছে সিলেট টাইটান্স। সোমবার নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ইমনকে আবারও ওপেনিংয়ে ফিরিয়ে আনা হয়। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এর ব্যাখা দিয়েছেন সিলেটের কোচ সোহেল ইসলাম।
চলতি বিপিএলের প্রথম দুই ম্যাচেই ইমন করেন কার্যকর দুটি ফিফটি। পাঁচ ম্যাচ চার নম্বরে খেলে তার রান ৫০.২৫ গড় ও ১৩৬.৭৩ স্ট্রাইক রেটে ২০১। এই ম্যাচ পর্যন্ত আসরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তার। মূলত ওপেনার হলেও চার নম্বরে যেহেতু রান করছেন, ফলে তাকে ওপেনিংয়ে ফেরানো নিয়ে কৌতূহল জাগাটাই স্বাভাবিক। আর ওপেনিংয়ে ফেরার দিনে সোমবার মাত্র ১ রান করেই আউট হয়ে যান ইমন। যে কারণে রানের চেয়ে তার ব্যাটিং পজিশন নিয়েই আলোচনাটা হচ্ছে বেশি।
ইমনকে ওপেনিংয়ে ফেরানোর ব্যাখ্যায় সিলেট কোচ সোহেল বলেন, ‘এখন মঈন আলি এসেছে। এছাড়া (আজমাতউল্লাহ) ওমারজাই আছে, ইথান ব্রুকস আছে…, আমার কাছে মনে হয়েছে, মিডল অর্ডারে এখন যে বিদেশি ক্রিকেটার আছে, তা অনেক ভালো। ফলে ইমনকে ওপেনিংয়ে ব্যবহার করলে ভালো হবে। কারণ, ইমন ফর্মে আছে, যত বেশি সময় ক্রিজে থাকবে, তত ভালো হবে।’
সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মাসে ক্যারিয়ারের প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবেন ইমন। গুঞ্জন ছিল জাতীয় দলে তাকে মিডল অর্ডারে খেলানোর পরিকল্পনা হচ্ছে। এ জন্য সিলেটকেও বলা হয়েছিল ইমনকে চারে খেলানোর। যদিও তা অস্বীকার করেছেন সোহেল। তিনি বলেন, ‘নাহ, কোনো তথ্যই ছিল না (জাতীয় দল থেকে)। ওকে যখন চারে ব্যাট করিয়েছি, তখনও কোনো তথ্য আমাকে দেওয়া হয়নি। এখন ওপেনিংয়ে নামছে আমাদের দলের প্রয়োজনেই।’
ওপেনিংয়ে ফেরানো হলেও ইমন মিডল অর্ডারেও নিজেকে প্রমাণ করেছে বলে মনে করেন সোহেল। তিনি বলেন, ‘সাধারণত ওপেনাররা যেমন হয়, তারা পাওয়ার প্লেতে বৃত্তটা কাজে লাগায়। এরপর যখন খেলাটা বড় হয়ে যায়, উন্মুক্ত হয়ে যায়, তখন দেখা যায় যে, ওই প্যাটার্নে ব্যাটিং করলে অনেকে সফল হয় না। কারণ, তখন প্রান্ত বদলাতে হয়, হিসেবি ঝুঁকি নিতে হয়, ধরনটা বদলে যায় খেলার। ইমন প্রমাণ করেছে, সে পাওয়ার প্লেতে খেলতে পারে এবং খেলাটাকে গভীরে নিয়ে যেতে পারে। পাওয়ার প্লের পরেও খেলার জন্য যে স্ট্রাইক রেটে খেলা উচিত বা যেভাবে খেলা উচিত, ওর মধ্যে এসব দেখতে পেয়েছি।’
এসকেডি/আইএইচএস/