বিশ্বকাপের আগে সুখবর, দ্রুত সেরে উঠছেন শাহিন আফ্রিদি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের পেস আক্রমণে সবচেয়ে বড় শক্তির নাম শাহিন শাহ আফ্রিদি। হাঁটুর চোটে পুরো মৌসুম না খেলেই ফেরত এসেছেন বিগ ব্যাশ থেকে। তবে তাকে নিয়ে বেরিয়েছে সুখবর। এই চোট আগের চোটের মতো গুরুতর নয়।
ব্রিসবেন হিটের হয়ে বিগ ব্যাশ খেলার সময় ডান হাঁটুতে চোটে পাওয়ার পর বছরের শুরুতে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দেশে ফিরিয়ে তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়।
পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ভালোভাবেই এগোচ্ছে বলে জানিয়েছেন আফ্রিদি। লাহোর কালান্দার্সের এক ট্যালেন্ট হান্ট কার্যক্রমে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘পিসিবির মেডিকেল টিম আমার রিহ্যাব পর্যবেক্ষণ করছে। এখন জিমে কাজ করছি এবং ব্যাটিং অনুশীলন করছি। আগামী সপ্তাহ থেকে বোলিং শুরু করবো।’
আফ্রিদি আরও জানিয়েছেন, ‘এবারের চোট আগের মতো গুরুতর নয়। হাড়ে একটু ফোলা আছে। এমআরআই রিপোর্ট খুব উদ্বেগজনক কিছু দেখায়নি। এটা এক মাস নয়, বরং এক সপ্তাহের মধ্যেই ঠিক হয়ে যেতে পারে।’
২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার মাটিতে টেস্ট ম্যাচে ফিল্ডিং করতে গিয়ে ডান হাঁটুর পেছনের ক্রুসিয়েট লিগামেন্টে চোট পান আফ্রিদি। সেই চোটে মাঠের বাইরে ছিলেন টানা প্রায় ছয় মাস।
খেলতে পারেননি সে বছরের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরুর দিকেও। পরবর্তীতে টুর্নামেন্টের শেষ দিকে দলে ফিরলেও ফাইনালে আবার চোট পেয়ে ডেথ ওভারে বোলিং করতে পারেননি। ইংল্যান্ডের কাছে হেরে শিরোপাও হারায় পাকিস্তান।
আইএন