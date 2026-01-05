১৪ মাসের মাথায় ছাঁটাই ম্যানইউ হেড কোচ আমোরিম

১৪ মাসের মাথায় ছাঁটাই ম্যানইউ হেড কোচ আমোরিম
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তাদের হেড কোচ রুবেন আমোরিমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্লাবটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ৪০ বছর বয়সী এই পর্তুগিজ কোচ ১৪ মাস দায়িত্ব পালনের পর ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ছাড়ছেন।
ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, সাবেক মিডফিল্ডার ড্যারেন ফ্লেচার অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
বিতর্কিত এক সংবাদ সম্মেলনের পর রুবেন আমোরিমের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তিনি ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হিসেবে নিয়োগ পান এবং তার অধীনে দলটি মে মাসে বিলবাওয়ে অনুষ্ঠিত উয়েফা ইউরোপা লিগের ফাইনালে পৌঁছায়।
বর্তমানে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ক্লাবের আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় বলা হয়েছে, লিগে আরও ভালো অবস্থানে শেষ করার লক্ষ্যে এই কোচিং পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এমএমআর