  2. খেলাধুলা

‘খালেদ অবাক করে দিয়েছিলেন সবাইকে’

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক সিলেট থেকে
প্রকাশিত: ১২:৩৪ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বুধবার চট্টগ্রাম রয়্যালসের দেওয়া ১৯৯ রানের লক্ষ্য থেকে ১৪ রান দূরে থামে সিলেট টাইটান্স। তবে শেষ ওভারেও কিছুটা হলেও জয়ের সম্ভাবনা ছিল সিলেটের৷ মূলত দুর্দান্ত এক ক্যামিওতে প্রায় মিরাকল ঘটিয়ে দিচ্ছিলেন সিলেটের খালেদ। তার এমন ব্যাটিংয়ে অবাক হয়েছেন চট্টগ্রামের মাহমুদুল হাসান জয়।

১৮তম ওভারে খালেদ যখন ১১ নম্বর ব্যাটার হিসেবে ব্যাটিংয়ে নামেন তখনও ১৩ বলে ৪২ রান প্রয়োজন সিলেটের। ১৯তম ওভারে শরিফুল ইসলামকে প্রথম দুই বলে মারেন টানা দুই ছক্কা। ওই ওভারে আরও এক চারে আসে ১৭ রান।

শেষ ওভারে সমীকরণ দাঁড়ায় ২৫ রানের। শেষ ওভার করতে তানভীর ইসলামকেও প্রথম বলে ছক্কা হাঁকান তিনি। তবে চতুর্থ বলে আউট হয়ে যান খালেদ। তার ব্যাট থেকে আসে ৯ বলে ২৫ রান।

খালেদের এমন ব্যাটিং নিয়ে জয় বলেন, ‘হ্যাঁ অবশ্যই। খালেদ ভাই একটু সারপ্রাইজ করেই দিয়েছিল সবাইকে। আমাদের মেইন বোলার শরিফুল-তানভীর। ওদের কয়েকটা ভালো ছয় মেরে দিয়েছিল। একটু তো সারপ্রাইজ সবাই হয়ে গেছিল।’

বুধবার চট্টগ্রামের হয়ে সর্বোচ্চ ২১ বলে ৪৪ রানের ইনিংস খেলেছেন জয়। প্রায় ২১০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট চালিয়েছেন জাতীয় দলের এই ব্যাটার।

নিজের ইনিংস নিয়ে ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে ম্যাচসেরা জয় বলেন, ‘আমি যখন ব্যাটিংয়ে যাই তখন মনে হয়েছিল উইকেট খুবই ভালো। মারলে হয়তোবা লাগবে। তাই আমি চেষ্টা করেছি।’

