বিপিএল থেকে ছিটকে গেলেন চট্টগ্রামের রসিংটন
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) চলতি আসর থেকে ছিটকে গেছেন চট্টগ্রাম রয়্যালসের হয়ে খেলতে আসা ইংলিশ ক্রিকেটার অ্যাডাম রসিংটন। শুক্রবার রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে পাওয়া আঙুলের চোটেই দেশে ফিরতে হচ্ছে এই ইংলিশ ওপেনারকে।
রসিংটনের ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন চট্রগামের টিম ম্যানেজার নাফিস ইকবাল খান।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুক্রবার রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে ইনিংসের প্রথম ওভারেই চোট পান রসিংটন। রাজশাহীর শ্রীলঙ্কান পেসার বিনুরা ফার্নান্দোর লাফিয়ে ওঠা ডেলিভারিতে বা হাতের কনিষ্ট আঙুলে চোট লাগে তার।
পরে স্ক্যান করে দেখা যায় সেখানে চিড় ধরেছে৷ আপাতত অন্তত ২ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে। ফলে বিপিএলের চলতি মৌসুমে আর খেলা হচ্ছে না এই ওপেনারের।
বিপিএলে এবার ৬ ম্যাচ খেলেছেন রসিংটন। ১৩৯ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ২৫৮ রান। তিনি আসার পর থেকেই চট্টগ্রাম দুর্দান্ত ছন্দে ছিল। ৭ ম্যাচে ৫ জয়ে টেবিলের শীর্ষে বন্দর নগরীর দলটি।
