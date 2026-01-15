ক্রিকেটাররা মাঠে না ফিরলে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বিপিএল

ক্রিকেটাররা মাঠে না ফিরলে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বিপিএল
ক্রিকেটাররা নিজেদের দাবিতে অনড়। বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম বোর্ডে থাকলে তারা মাঠে নামবেন না। মানে বিপিএল খেলবেন না। সেই অনড় দাবির মুখেই আজ বৃহস্পতিবার নোয়াখালী এক্সপ্রেস আর চট্টগ্রাম রয়েলসের মধ্যকার বিপিএলের নির্ধারিত প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়নি।আর সন্ধ্যা ৬টায় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স আর সিলেট টাইটান্সের ম্যাচটিও হবে কিনা, সন্দেহ।
কিন্তু যতই সময় গড়াচ্ছে একটি প্রশ্ন ততই প্রবল হচ্ছে। তাহলো বোর্ড পরিচালক নাজমুল ইসলাম তামিম ও ক্রিকেটারদের সম্পর্কে নেতিবাচক ও অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে ক্রিকেটের খলনায়কে পরিণত হলেও তার পদত্যাগের দাবিতে অনড় ক্রিকেটাররা মাঠে ফিরে বিপিএল খেলতে নামবেন কবে? আদৌ কি নামবেন?
এই প্রশ্নটাও ঘুরিয়ে করা যেতে পারে-ক্রিকেটাররা যদি সত্যি সত্যিই দাবিতে অনড় থেকে আর মাঠে না ফেরেন, তবে কি অকালমৃত্যু ঘটবে এবারের বিপিএলের?
এদিকে ক্রিকেটারদের দাবি পূরণে নাজমুল ইসলামের পদচ্যুতি কামনা ছাড়া আর কার্যত উপায় নেই। এখন শেষ কথা হলো, বোর্ড নাজমুল ইসলামকে পদচ্যুত করতে পারবে না, যদি না তিনি নিজে পদত্যাগ না করেন। তাহলে কী হবে?
শেরে বাংলায় ক্রিকেট বোর্ডের ভেতরের খবর, এরপরও যদি ক্রিকেটাররা নিজেদের অবস্থান থেকে সরে না দাঁড়ান, তাহলে বোর্ডও ধীরে ধীরে কঠোর হতে থাকবে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এবং একাধিক বোর্ড পরিচালকের কথা শুনেও মনে হয়েছে, বোর্ড আন্তরিকভাবেই এম নাজমুল ইসলামের বিপক্ষে ক্রিকেটারদের আন্দোলন ও পদক্ষেপের ইতিবাচক সমাধান করতে আগ্রহী। তাদের ভাষায়, এম নাজমুলকে শোকজ করা ও তাকে অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া একটা চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াই বলে দেয় ক্রিকেটারদের দাবির প্রতি ক্রিকেট বোর্ডও সমব্যথী এবং তাদের দাবি পূরণে সচেষ্ট।
কিন্তু ক্রিকেটারদের আচরণ যদি এমন হয় যে, এ দাবির মুখে বিপিএলই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তাহলে বোর্ডই বিপিএল বন্ধের উদ্যোগ নিতে পারে। দেশের মাটিতে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আয়োজন করা বিপিএলের শেষ ও মূল অংশ যদি ক্রিকেটারদের আন্দোলন ও দাবির মুখে ঝামেলায় পড়ে, তাহলে বোর্ডও বিপিএলের আয়োজন বন্ধ করে দিতে পারে।
বোর্ডের একাধিক বড় কর্তার মুখে এমন কথাও উচ্চারিত হয়েছে যে, আমরা একটা প্রক্রিয়ায় এগোচ্ছি। কিন্তু আমাদের কোনো কথাই যদি রক্ষা না হয়, তাহলে আর বিপিএলের আয়োজন করে লাভ কী? খেলোয়াড়রা মাঠে না ফিরলে বিপিএল বন্ধ করে দিলেই হয়। তখন ক্রিকেটাররাই নিজ গরজে যার যার পাওনা বুঝে নেবে।
