অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
টসের সময় হাত মেলাননি বাংলাদেশ ও ভারতের দুই অধিনায়ক
ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেটের আঁচ ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেটেও। পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সঙ্গে যা করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল, এবার ঠিক তাই করলো তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সঙ্গেও। পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল ভারতীয়রা। এবার ছোটদের ক্রিকেট, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ঠিক একই কাজ করলো বাংলাদেশের সঙ্গে।
জিম্বাবুয়ের বুলাওয়েতে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হলো বাংলাদেশ এবং ভারত। এই ম্যাচে টসের পর বাংলাদেশের সহ-অধিনায়ক জাওয়াদ আবরারকে এড়িয়ে গেলেন ভারতের অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে।
ভারত-বাংলাদেশ উত্তেজনার আঁচ যে এবার ২২ গজে পড়েছে, তা এ ঘটনায়ই প্রমাণ হয়ে গেলো। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে বাংলাদেশের সহ-অধিনায়ক জাওয়াদ আবরারের সঙ্গে করমর্দন না করায় ম্যাচ শুরুর আগেই বিতর্ক তৈরি হলো।
আয়ুষের হাতে ছিল টস কয়েন। ম্যাচ রেফারি ডিন কস্কার টসের নির্দেশ দিলে শূন্যে কয়েন ছুড়ে দেন আয়ুষ। আবরার ‘টেল’ বলেন। কয়েন মাটিতে পড়ার পর ডিন জানান, বাংলাদেশ টস জিতেছে। এরপরই সরে যান আয়ুষ। বাংলাদেশের সহ-অধিনায়কের সঙ্গে করমর্দন করেননি। আয়ুষ মাত্রে সরে দাঁড়ানোয় আবরারও উদ্যোগী হয়ে গিয়ে আর হাত মেলাননি।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আজিজুল হাকিম টসের সময় প্রস্তুতি হতে না পারায় তিনি টস করতে পাঠান সহ-অধিনায়ককে।
গত এশিয়া কাপের সময় সূর্যকুমার যাদব পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলি আগার সঙ্গে করমর্দন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভারতের অন্য ক্রিকেটাররাও পাক ক্রিকেটারদের এড়িয়ে গিয়েছিলেন। পরে ভারত-পাকিস্তান ছোটদের এবং নারী ক্রিকেটেও একই ঘটনা দেখা গিয়েছিল। এবার ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেটেও একই ঘটনা ঘটল। এবার শুরু হল ছোটদের ক্রিকেট থেকে।
গত বছর কাশ্মীরের পাহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে পাকিস্তান ক্রিকেটারদের সঙ্গে ক্রিকেটের স্বাভাবিক সৌজন্য এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। যার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদবরা। এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মাহসিন নাকভির হাত থেকে ট্রফিও নেননি।
এবার ভারত-বাংলাদেশ রাজনৈতিক উত্তাপের আঁচ পড়ল ২২ গজে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আগামী আইপিএল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানে বাদ দেওয়ার পর দুই দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক শিথিল হয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে ভারতে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের সরকার। তা নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) সঙ্গে এখনো স্নায়ুযুদ্ধ চলছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি)।
এই পরিস্থিতিতে ছোটদের বিশ্বকাপে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ নিয়ে বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। আবরারের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে আয়ুষও ভারতীয় শিবিরের অনমনীয় অবস্থানের বার্তা দিলেন।
