৮ দল নিয়ে আসছে সিসিডিএম টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কাপ

৮ দল নিয়ে আসছে সিসিডিএম টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কাপ
শীর্ষ ক্লাবগুলোর বয়কটে ঢাকার ক্লাব ক্রিকেট কার্যত অচলাবস্থায় আছে। এ সময়ে বিপিএল ও ক্লাব ক্রিকেট খেলতে না পারা খেলোয়াড়দের নিয়ে সিসিডিএম টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কাপ ২০২৬ আয়োজন করতে যাচ্ছে বিসিবি। আগামী ২৭ জানুয়ারি পর্দা উঠবে ৮ দলের এই টুর্নামেন্টের। ৫ ফেব্রুয়ারি ফাইনালের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে টুর্নামেন্ট।
দুরন্ত, দুর্বার, অদম্য, অদ্বিতীয়, অকুতোভয়, অনির্বাণ, অপরাজেয় ও অগ্রণী-এই আটটি দল অংশ নিচ্ছে এবারের আসরে। প্রতিটি দলে ১৫ জন খেলোয়াড়ের সঙ্গে থাকবেন একজন স্ট্যান্ডবাইসহ পূর্ণ কোচিং ও সাপোর্ট স্টাফ। খেলোয়াড়দের গ্রেডিং করা হয়েছে ‘এ+’ থেকে ‘সি’ ক্যাটাগরিতে।
মোট ২৯টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টে। বিকেএসপি ও বিকেএসপির বিভিন্ন মাঠের পাশাপাশি পূর্বাচলের এনসিজি ও ক্রিকেটার্স একাডেমি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচগুলো। সিঙ্গেল লিগ ফরম্যাটে হওয়া এই প্রতিযোগিতায় পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দুই দল সরাসরি ফাইনালে উঠবে।
