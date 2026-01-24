বিসিবি পরিচালক ইশতিয়াকের পদত্যাগ

বিসিবি পরিচালক ইশতিয়াকের পদত্যাগ
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন ইশতিয়াক সাদেক। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভায় পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন তিনি। ইশতিয়াক সাদেক নিজেই জাগো নিউজকে এটি নিশ্চিত করেছে। এমনকি আজকের জরুরি সভাতেও হাজির হননি ইশতিয়াক।
পদত্যাগের বিষয়ে জাগো নিউজকে ইশতিয়াক বলেন, ‘এটা সত্যি যে, আমি পদত্যাগ করছি। আমি বিশ্বাস করি যে গেম ডেভেলপমেন্টের মতো একটি বড় কমিউনিটি, যেখানে আমি বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছি, সেখানে আমার পরিবার এবং ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতির কারণে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। গেম ডেভেলপমেন্টের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য যে পরিমাণ প্রচেষ্টা প্রয়োজন, তা আমি দিতে পারছি না। এই কারণেই আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুশোচনা বোধ করছি যে, আমি এই পদের প্রতি সঠিক বিচার করতে পারছি না। আর সে কারণেই আমি এখান থেকে পদত্যাগ করছি।’
কারও সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি বা সম্পর্কের টানপোড়েন এই পদত্যাগের কারণ নয় বলে দাবি করেন ইশতিয়াক, ‘কোনো ভুল বোঝাবুঝি, এই বোর্ডের কারো সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন, কিংবা কোনো ক্ষোভ বা অভিমানে আমি চলে যাচ্ছি-এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার সাথে যারা ছিলেন, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি যে গেম ডেভেলপমেন্টে আমার উত্তরসূরি হিসেবে যিনিই আসবেন, তিনি বাংলাদেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। তাদের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন থাকবে। যদিও আমি আর বোর্ডে থাকছি না, তবু তাদের প্রতি আমার সর্বাত্মক সমর্থন থাকবে।’
গত বছরের ৬ আগস্ট বিসিবির নির্বাচনে পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন ইশতিয়াক সাদেক। প্রথমবার পরিচালক হয়ে ৬ মাসের মধ্যেই ইস্তফা দিলেন তিনি।
