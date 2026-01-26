অভিষেক-সূর্যের ঝড়ে ১০ ওভারে জিতে সিরিজ ভারতের

অভিষেক-সূর্যের ঝড়ে ১০ ওভারে জিতে সিরিজ ভারতের
ঘরের মাঠে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে ভারত। সেই আসরকে সামনে রেখে ভালোমতোই প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে। টুর্নামেন্টের আগে সবশেষ সিরিজে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিয়েছে দুই ম্যাচ হাতে রেখেই।
গতকাল রোববার তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। স্বাগতিকদের সামনে পাত্তাই পায়নি কিউইরা। ১৫৪ রানের লক্ষ্য সূর্যকুমার যাদবের দল মাত্র ১০ তাড়া করে ফেলেছে। সূর্য ও অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে পাত্তাই পায়নি ব্ল্যাকক্যাপসরা।
তবে রান তাড়ায় ভারতের শুরুটা মন মতো ছিল না। ইনিংসের প্রথম বলেই সাঞ্জু স্যামসনকে বোল্ড করে নিউজিল্যান্ডকে দারুণ সূচনা এনে দেন ম্যাট হেনরি। এরপর শুরু হয় ভারতের ব্যাটারদের তাণ্ডব।
দুটি জুটি গড়ে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন ইশান কিষান, অভিষেক, সূর্যরা। ইশানের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে ৫৩ রানের জুটি গড়েন অভিষেক। ইশ সোধির বলে আউট হওয়ার আগে ১৩ বলে ২৮ রান করেন তিনি। ইনিংসটি সাজান ৩ চার ও ২ ছক্কায়।
ইশানের আউট হলে করে নিউজিল্যান্ডের বিপদ আরও বেড়ে যায়। বোলারদের ওপর আরও চড়াও হন সূর্য ও অভিষেক। একের পর এক বড় শটে দিশেহারা করে দেন কিউই বোলারদের। সুবিধা করতে পারছিলেন না কাইল জেমিসন, সোধি, মিচেল সান্টনার ও গ্লেন ফিলিপসরা।
মাত্র ১০ ওভার ব্যাটিং করে জয় নিশ্চিত হয় ভারতের। তৃতীয় উইকেটে ১০২ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েন সূর্য ও অভিষেক। ২০ বলে ৭ চার ও ৫ ছক্কায় ৬৮ রানে অপরাজিত থাকেন অভিষেক। ৬ চার ও ৩ ছক্কায় সূর্য করেন ৫৭ রান। তবে ম্যাচসেরা হয়েছেন ১৭ রান খরচায় ৩ উইকেট শিকার করা জসপ্রিত বুমরাহ।
আগামী ২৮ জানুয়ারি সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামবে ভারত ও নিউজিল্যান্ড।
আইএন