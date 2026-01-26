৫ গোলের থ্রিলারে ম্যানইউর জয়ে চাপে আর্সেনাল

৫ গোলের থ্রিলারে ম্যানইউর জয়ে চাপে আর্সেনাল
নাটকীয় পাঁচ গোলের ম্যাচে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে থাকা আর্সেনালকে ৩–২ গোলে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ম্যাচের শেষ দিকে জয়সূচক গোলটি করেন মাথেউস কুনহা।
রোববার রাতে এমিরেটস স্টেডিয়ামে হওয়া ম্যাচটিতে ঘরের মাঠে মৌসুমের প্রথম হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো আর্সেনালের। শিরোপার দৌঁড়ে থাকা অন্য দুই প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার সিটি ও অ্যাস্টন ভিলার জয় পাওয়ায় লিগ টেবিলে আর্সেনালের লিড কমে দাঁড়িয়েছে চার পয়েন্টে।
ম্যাচে প্রভাব বিস্তার করেই শুরু করেছিল আর্সেনাল। ২৯ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে পিছিয়ে দেয় তাদেরই ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্টিনেজ।
তবে মার্টিন জুবিমেন্দির একটি ঢিলেঢালা পাস আর্সেনালকে চাপে ফেলে দেয়। সেই সুযোগে ব্রায়ান এমবুয়েমো একক প্রচেষ্টায় গোলকিপার ডেভিড রায়াকে কাটিয়ে বল জালে পাঠিয়ে ইউনাইটেডকে ম্যাচে ফেরান।
দ্বিতীয়ার্ধের পাঁচ মিনিটেই স্বাগতিকদের চমকে দেয় ইউনাইটেড। ম্যাচের ৫০ মিনিটে প্যাট্রিক ডরগু দুর্দান্ত এক শটে ক্রসবারের নিচে বল জড়িয়ে দলকে এগিয়ে নেন।
ম্যাচে ফেরার কৌশল হিসেবে আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা একসঙ্গে চারটি পরিবর্তন আনেন। নামানো হয় ভিক্টর গিওকারেস, এবেরেচি এজে, মিকেল মেরিনো ও বেন হোয়াইটকে।
৮৪ মিনিটে কর্নার থেকে বল পেয়ে মেরিনো গোল করলে অন্তত এক পয়েন্ট আদায় করবে আর্সেনাল বলে মনে হচ্ছিল।
কিন্তু মাত্র তিন মিনিট পর বদলি খেলোয়াড় মাথেউস কুনহা ২৫ গজ দূর থেকে বাঁকানো শটে জালের নিচের কোনে বল পাঠিয়ে ইউনাইটেডকে নাটকীয় জয় এনে দেন।
এই জয়ের ফলে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
আইএন