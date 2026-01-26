  2. খেলাধুলা

বাংলাদেশের সমর্থনে যে তিনটি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছে পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৪ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
নিরাপত্তা শঙ্কায় বাংলাদেশ ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে যাবে না। অন্য বোর্ডগুলো তাতে সমর্থন না দিলেও শুরু থেকেই বাংলাদেশের পাশে আছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। আইসিসিতেও তারা একমাত্র দল হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে ভোট দিয়েছে।

শোনা যাচ্ছিল, পাকিস্তান বাংলাদেশের সমর্থনে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও বয়কট করতে পারে। সে সিদ্ধান্ত এখনও আসেনি। তবে বিকল্প ভাবনা ভেবে রেখেছে পাকিস্তান।

শেষ পর্যন্ত আইসিসির চাপে বিশ্বকাপ খেলতে গেলেও বাংলাদেশের হয়ে তিনটি বড় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। দেশটির একাধিক গণমাধ্যমে এসেছে এমন খবর।

জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে তিনটি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছে পাকিস্তান। সেগুলো হলো-
১. বিশ্বকাপ ম্যাচে কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামা
২. ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করা
৩. টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের সকল জয় বাংলাদেশি সমর্থকদের উৎসর্গ করা।

বাংলাদেশের সমর্থনে পাকিস্তান শুরু থেকেই কথা বলে আসছে। তবে পুরো বিশ্বকাপ বয়কট করলে বড় ধরনের শাস্তির মুখে পড়বে পাকিস্তান। সেই শাস্তি থেকে বাঁচতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে যেতে পারে দলটি।

